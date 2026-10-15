В Пакистане при обрушении крыши школы погибли более 20 детей
В городе Пешавар на северо-западе Пакистана обрушилась крыша частной школы. В результате погибли как минимум 21 ребенок и один учитель, сообщает местный телеканал Geo TV.
Инцидент произошел в районе Дир-Колони. Еще 40 человек получили ранения, из них 20 — дети, подробности об их состоянии не приводятся. На месте проводятся поисково-спасательные работы. Что стало причиной обрушения, пока не установлено. Портал Dawn пишет, что несколько детей могут оставаться под завалами.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования из-за гибели школьников и поручил властям обеспечить им всю необходимую медицинскую помощь.