Автолизинг наезжает на автокредиты

В следующие два года до 10% объема рынка автокредитования может перейти в автолизинг для физлиц, ожидают эксперты. В текущих регуляторных условиях автокредитование становится все менее доступным для граждан, в том числе для индивидуальных предпринимателей. Лизинговым компаниям для удовлетворения спроса со стороны новых клиентов придется существенно менять механизмы работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На фоне ужесточения регулирования кредитования физлиц Банком России, в том числе и в залоговых сегментах (см. “Ъ” от 17 октября), часть спроса на автокредиты может перейти в сегмент автолизинга, ожидают эксперты и участники рынка. НРА оценивает переток в размере 3–5% от объема нового бизнеса. По оценке гендиректора финтех-компании «Баланс-Платформа» Евгения Сеньковского, в 2025–2026 годах в сегмент автолизинга для физлиц может перейти до 10% рынка автокредитования.

Выдачи автокредитов падают с октября текущего года. Так, по данным Frank RG, в ноябре 2024 года объем выдачи составил 115,5 млрд руб., что на 31% ниже, чем в предыдущем месяце, и на 22% ниже, чем годом ранее. И в первой половине 2025 года участники рынка восстановления сегмента не ждут (см. “Ъ” от 16 декабря). Рынок лизинга уже по итогам девяти месяцев 2024 года не показывал роста (см. “Ъ” от 3 декабря). Причем впервые с 2019 года снижение показал сегмент автолизинга, традиционно бывший драйвером рынка.

На этом фоне участники этого рынка, зачастую банковские группы, имеющие в своем портфеле и автокредитование, и лизинг, заинтересованы в оптимизации работы обоих сегментов и сохранении клиентов внутри группы. «Это позволит им сохранить рискованного клиента в периметре группы на минимально рискованных для банка условиях: по лизингу нет необходимости соблюдать установленные Банком России макропруденциальные лимиты, формировать резервы, рассчитывать долговую нагрузку заемщика»,— поясняет господин Сеньковский. Кроме того, по его словам, в случае дефолта клиента по договору лизинга «процедура изъятия и реализации предмета лизинга для банка менее затратна», так как не требует судебных разбирательств.

Для некоторых категорий клиентов — ИП, самозанятых — оформить лизинг намного проще в текущих регуляторных условиях, чем кредит, отмечает директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев. Тем более что на балансах лизинговых компаний и банковских групп находится много автомобилей, которые имеют ликвидность (см. “Ъ” от 4 декабря).

Но пока что речь идет о ситуациях, когда кредит привлечь просто невозможно, а автомобиль необходим, например, для ведения бизнеса, признают эксперты. Тем более что пока лизинг менее выгодный и понятный продукт для физических лиц. Лизинг им будет обходиться дороже как минимум на 20%, так как возникает НДС, который лизинговые компании должны начислять и уплачивать в бюджет. Также лизинговый платеж физлица не смогут отнести на расходы и оптимизировать свое налогообложение, в отличие от юрлиц и ИП, уплачивающих НДС, поясняет глава совета директоров компании «МСБ-Лизинг» Юрий Колесников.

Другая трудность — нежелание дилеров продавать физлицам что-либо с применением инструментов лизинга. Как поясняет гендиректор «Флит Автолизинг» Алексей Смирнов, «с автокредитования дилеры зарабатывают в несколько раз больше, чем с лизинга». Поэтому необходимо будет развивать работу с собственными стоками, в том числе через маркетплейсы, уверен он. Помимо этого, для лизинговой компании развитие услуг для физлиц предполагает создание отдельно выстроенной продуктовой линейки и риск-политики, говорит директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинга» Николай Фомин. «И с учетом сегодняшней макроэкономической ситуации кажется очевидным, что частные лица, которые пойдут в лизинг, будут высокорискованным, не очень хорошим сегментом клиентов»,— указывает он.

Банки ужесточили требования к фондированию лизинговых компаний, стоки лизинговых компаний переполнены, а потребительская активность в отношении б/у транспорта низкая (см. “Ъ” от 2 декабря), подтверждает риски директор рейтингов нефинансовых и лизинговых компаний рейтинговой службы НРА Анна Кудринская. Кроме того, работа с физлицами чревата контактами с Роспотребнадзором, который в спорных ситуациях встает на сторону «физиков», которых считает априори слабой стороной, опасаются в опрошенных лизинговых компаниях.

Полина Трифонова