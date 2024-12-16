Заем на обочине

Охлаждение рынка автокредитования в 2025 году может составить 10–20% от рекордного уровня уходящего года. При этом объемы выдачи останутся выше, чем в 2023 году и предшествующие годы. На динамику сегмента оказывает влияние целый набор негативных факторов — высокие ставки, жесткое регулирование со стороны ЦБ, рост стоимости автомобилей. При этом маневр в пользу автомобилей б/у, поддержавший рынок в 2022–2023 годах, уже не поможет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2025 году банкиры и эксперты ожидают заметного охлаждения рынка автокредитов. По оценке ОТП-банка, выдачи сократятся на 13%, до 2,01 трлн руб. Снижение кредитных выдач в количестве может достичь 10–15% к уровню текущего года, ожидают в «Автостате». Руководитель направления по работе с автопроизводителями Альфа-банка Илья Долгих не исключает снижения выдачи и на 20%, так как «планируемые в ближайшие несколько недель события (возможное очередное повышение ключевой ставки на заседании ЦБ 20 декабря.— “Ъ”) могут повысить вероятность реализации пессимистичного сценария».

Ранее свои прогнозы изложил ВТБ, ожидая оформления около 1,5 млн автокредитов, на 10% ниже результатов 2024 года. «Однако из-за роста среднего размера кредита вслед за ростом стоимости машин объемы рынка автокредитования будут сопоставимы с результатом 2024 года на уровне 2,1–2,3 трлн руб.»,— оценивают в банке. Впрочем, даже при пессимистичном сценарии выдачи будут выше, чем в 2023 году и более ранних годах.

По данным Frank RG, по итогам одиннадцати месяцев 2024 года банки выдали россиянам 1,54 тыс. автокредитов на 2,17 трлн руб. Этот результат более чем в 1,5 раза превышает прошлогодний. Впрочем, в последние два месяца наблюдалось резкое сокращение выдачи, в результате чего объем выданных автокредитов в ноябре опустился ниже показателя предыдущего года (116 млрд против 148 млрд руб.).

В целом в 2024 году объем рынка уже существенно не изменится по сравнению с прошлым годом. По оценке начальника управления развития продаж автокредитования ОТП-банка Андрея Залиша, будет продано 1,59 млн новых автомобилей (цитируется по «РИА Новости»), на 50% больше, чем в 2023 году. Учитывая, что половина всех новых автомобилей продается в кредит, в 2024 году рынок автокредитования вырастет примерно до 2,3 трлн руб., считает он.

Одним из негативных факторов, влияющих на рынок автокредитования, являются высокие ставки. По данным Объединенного кредитного бюро за октябрь, средневзвешенная ставка по автокредитам составляла 22,9% годовых, полная стоимость кредита — 24,3% годовых. Оба показателя стали максимальными с апреля 2022 года. В следующем году ставки в сегменте и вовсе могут стать заградительными. Директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Екатерина Конова ожидает роста средней ставки в базовом сценарии до 25% годовых, в негативном — до 40% годовых. Впрочем, уже сейчас на финансовых маркетплейсах можно встретить предложения по автокредитованию со ставками 40% годовых.

Восстановление сегмента до рекордов текущего года может произойти только через несколько лет, полагают эксперты. В более краткосрочной перспективе возможно ждать восстановления только в отдельных сегментах, на которые будут распространяться государственные льготные программы, допускает директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. И если в кризис 2022 года, связанный с дефицитом автомобилей на рынке (см. “Ъ” от 4 июля 2023 года), сегмент поддерживала переориентация на кредитование автомобилей с пробегом, то сейчас такой разворот не поможет. «Факторы, ограничивающие рост, будут влиять на этот сегмент даже в большей степени»,— считает Илья Долгих. Тем более что на рынке формируется избыток новых недорогих китайских автомобилей (см. “Ъ” от 3 декабря).

Полина Трифонова