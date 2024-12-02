Пробег накрутил срок

Средний срок кредита на автомобили с пробегом в октябре вырос до 78 месяцев, что ровно на год больше, чем по кредитам на новые. Суммы кредитов в сегментах примерно одинаковые, но есть значительная разница в ставках: полная стоимость кредита (ПСК) на б/у машины в среднем на 8 п. п. выше: кредиты на новые машины субсидируются автопроизводителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В октябре 2024 года средний срок автокредита, выданного на новый автомобиль, составил 66 месяцев, на автомобиль с пробегом — 78 месяцев, разница в сроках по этим продуктам достигла исторического максимума, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился «Ъ». Сроки кредитов на б/у машины растут быстрыми темпами с начала весны (в марте показатель составлял 67 месяцев), у кредитов на новые машины в течение года средний срок колеблется в диапазоне от 67 месяцев до 71 месяца.

Средний размер автокредитов сравнялся в обоих сегментах и сейчас находится на уровне 1,5 млн руб., следует из данных ОКБ,

Сроки кредитования растут из-за увеличения цен на автомобили и процентных ставок: рост доходов населения не компенсирует их, поясняет старший проектный лидер Frank RG Станислав Сухов. «Чтобы предлагать клиенту подъемный ежемесячный платеж, банки вынуждены увеличивать сроки,—продолжает он.— В сегменте новых автомобилей эта проблема менее актуальна, так как рынок поддерживают субсидируемые программы от автопроизводителей — средний уровень ставок там ниже».

В основном по таким продуктам самые выгодные ставки банки предлагают на срок 1–3 года, подчеркивают в ВТБ. При этом работать по программам производителей для новых автомобилей могут четыре банка, напоминает руководитель вертикали кредитования и страхования «Авто» финтех-компании «Баланс Платформа» Алексей Бородавин. «Остальные кредиторы вынуждены работать с оставшимися предложениями, где уровень риска тоже не самый лучший. Либо они вынуждены совершенствовать свои выдачи в сегменте машин с пробегом»,— описывает ситуацию он.

Кроме сроков на историческом максимуме находится и разница в полной стоимости кредита для новых и б/у машин, следует из материалов ОКБ. Так, в октябре текущего года ПСК на новые автомобили составляла 21%, на машины с пробегом — 29%. Уже в течение двух месяцев разница держится на уровне 8 п. п., тогда как ранее она находилась в диапазоне 3–6 п. п.

По данным Frank RG, в октябре рынок автокредитования показал снижение после долгого периода роста. За прошлый месяц банки выдали 122,5 тыс. автокредитов на 167,7 млрд руб. В количественном выражении снижение составило 29%, в денежном — 32% в месячном сравнении (см. «Ъ» от 7 ноября).

Разница в ставках — рабочий инструмент, позволяющий банкам сохранять в выдачах кредитов на машины с пробегом приемлемый уровень риска и маржинальности, сходятся во мнении участники рынка. Риски при выдаче кредитов на автомобили с пробегом в три-четыре раза выше, чем на новые, рассуждает Алексей Бородавин.

Разница в сроках и стоимости автокредитов между сегментами новых и б/у авто еще какое-то время будет нарастать, но очевидно, что у этого увеличения есть предел, уверены эксперты. Особенно на фоне готовящегося введения для сегмента автокредитования макропруденциальных лимитов (МПЛ, см. «Ъ» от 17 октября). Банк России пока не определил параметры ограничений для сегмента, однако действующие в сегментах необеспеченного кредитования МПЛ предполагают значительные ограничения по срокам. Давление на продажи б\у автомобилей в кредит будут оказывать и другие факторы, добавляет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин: стоимость автомобилей, кредитные ставки, действие льготных и субсидируемых программ. Однако к значительному сокращению доли выдач автокредитов на автомобили с пробегом все это не приведет: в развитии сегмента заинтересованы и дилеры, и банки. Бизнес в сегменте новых автомобилей по маржинальности для дилера менее интересен, чем в автомобилях с пробегом: доходностью сделок по новым автомобилям в том числе управляет сам бренд.

Полина Трифонова