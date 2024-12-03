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Коммерсантъ FM
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Лизинг дошел до пика изъятий

За неплатежи досрочно вышло из оборота более 52 тыс. единиц колесной техники

К началу ноября 2024 года количество техники, изъятой лизинговыми компаниями по причине хронических неплатежей, достигло 52 тыс. единиц, увеличившись за год в несколько раз. Впрочем, участники отрасли уверены, что это пиковое значение для сегмента, связанное с договорами 2022–2023 годов, заключенными на рискованных условиях, в 2025 году изъятия не будут столь активными. Обслуживание и распродажа стоков может стать проблемой для лизинговых компаний.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам десяти месяцев 2024 года количество изъятой лизинговыми компаниями техники составило 33 тыс. легковых и 19 тыс. грузовых автомобилей. Почти 70% этой техники пришлось на десять крупнейших компаний отрасли. Такие данные привел гендиректор «Газпромбанк Лизинга» Вячеслав Спиров на отраслевом форуме «Эксперт РА» во вторник, 3 декабря. При этом в стоках крупнейших лизинговых компаний находится 7 тыс. легковых, 17,5 тыс. грузовых автомобилей и 10,5 тыс. единиц прочего транспорта. Большая часть стоков состоит из импортной техники, преимущественно китайской.

Средняя стоимость одной изъятой единицы техники в стоках составляет 5 млн руб., оценивает топ-менеджер одной из лизинговых компаний. Соответственно, объем изъятой техники в денежном выражении можно оценить в 260 млрд руб. Это 20% от объемов нового бизнеса в сегментах грузового, легкового и общественного транспорта за отчетный период (1,298 трлн руб.).

По оценкам участников лизингового рынка, за год количество изъятой техники выросло в три-четыре раза.

Это касалось в основном договоров, заключенных в 2022–2023 годах, во время ажиотажного спроса на рынке и распространения практик заключения договоров с нулевым авансом и с отсрочками первого платежа. «Рынок проходит пик изъятия предметов лизинга, и дальше, на горизонте полугода, скорее всего, будет наблюдаться спад этой активности»,— отмечает гендиректор компании «Флит» Сергей Петров. По его мнению, все уже поняли, что «компании зарабатывают не в момент оформления лизинга, а когда получают последний платеж по нему», и поэтому стараются «сокращать имущественные и кредитные риски». По итогам девяти месяцев 2024 года рынок лизинга в целом показал снижение и в годовом, и в квартальном сравнении (см. “Ъ” от 3 декабря).

Вместе с тем затраты лизинговых компаний на обслуживание стоков растут, однако пока не выглядят значительными. По оценкам участников рынка, на обслуживание стоков может приходиться до 2 процентных пунктов маржи. При этом «Эксперт РА» оценивает рентабельность капитала на 1 октября 2024 года в 16,8%. Но, как поясняет собеседник “Ъ” в крупной лизинговой компании, «основные убытки связаны не с необходимостью содержать стоянки, страховать предметы лизинга и проводить их предпродажную подготовку, а с тем, что деньги "заморожены в железе", просто стоят и не работают». При этом, по его словам, если в 2022 году с распродажей стоков не было никаких проблем на фоне острого дефицита техники, то в настоящее время «на рынке огромное предложение новой китайской техники».

Впрочем, цены даже на подержанную технику растут.

Кроме того, повышение утильсбора на новые машины также приводит к смещению части спроса на б/у технику. Поэтому лизинговые компании, имеющие ресурсы и обученный персонал для быстрой ее реализации на рынке, как правило, «выходят в плюс» по таким сделкам, отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Руслан Коршунов. По оценкам рейтингового агентства, доля обесцененных активов увеличилась с 2% до 4,4%, но остается приемлемой.

Небольшим компаниям может прийтись труднее. По оценкам директора департамента кредитных и лизинговых операций банка «Реалист» Дениса Анисимова, при сохранении денежно-кредитной политики с рынка могут уйти десятки компаний, которые находятся после 50-го места в ренкинге отрасли, на них приходится до 2,5% от объемов нового бизнеса в отрасли.

Полина Трифонова

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