Случайный рост

По итогам трех кварталов 2024 года объемы нового бизнеса на рынке лизинга показали рост на 9% в годовом сравнении. Однако он был обеспечен разовыми крупными сделками в корпоративном сегменте, и о системном восстановлении рынка пока говорить рано. Тем более что традиционный драйвер отрасли — автолизинг — впервые за шесть лет показал снижение объемов бизнеса. По итогам года сокращение нового бизнеса может составить 8–10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Объем нового бизнеса на рынке лизинга по итогам девяти месяцев 2024 года достиг 2,63 трлн руб., на 6% превысив значение годовой давности. Это следует из обзора «Эксперт РА», с которым ознакомился “Ъ”. При этом основной рост за отчетный период наблюдался в третьем квартале (на 15% по сравнению с прошлогодним показателем), подчеркивают составители исследования. В первом полугодия 2024 года объем нового бизнеса был сопоставим с аналогичным периодом прошлого года (см. “Ъ” от 4 сентября).

При этом если в первой половине года объемы рынка преимущественно поддерживались розничными сегментами с высокой маржинальностью (в основном, автолизингом), то в третьем квартале позитивная динамика определялась корпоративными сегментами, стагнирующими с 2022 года.

В частности, в отчетном периоде состоялось несколько крупных сделок с железнодорожным транспортом и недвижимостью. Речь идет о сделке ГТЛК, которая в августе подписала контракт на строительство и поставку 41 высокоскоростного поезда для высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, и активном росте «Сбербанк Лизинга» в сегменте лизинга коммерческой недвижимости, отмечают аналитики «Эксперт РА». В результате за девять месяцев 2024 года портфель «СберЛизинга» вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост произошел за счет таких сегментов, как недвижимость, железнодорожная техника, легковые автомобили, поясняет директор департамента корпоративного бизнеса компании Ольга Кириллова.

Без учета этих крупных сделок объем нового бизнеса за девять месяцев 2024 года сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают в «Эксперт РА». Негативная динамика связана с сокращением впервые с 2019 года доли автолизинга в новом бизнесе (с 53% до 49%). При этом сегмент легковых автомобилей вырос на 13%, однако сегмент грузовиков сократился на 11%. В «Европлане» за этот период рост нового бизнеса в сегменте легковых автомобилей составил 14%, в сегменте коммерческих автомобилей — 8%, тогда как в сегменте самоходной техники сократился на 3%.

Темпы заключения лизинговых договоров в третьем квартале снижались после двух повышений ключевой ставки за этот период, отмечает первый замгендиректора «Европлана» Илья Ноготков.

Так, ЦБ поднял в конце июля ставку с 16% до 18%, а в середине сентября — до 19%. В таких волатильных условиях сложно строить прогнозы даже на ближайшие кварталы, признает эксперт. Тем более что к настоящему времени ключевая ставка составляет 21%, а в конце года ожидается ее рост до 22–23%. Ноябрь по количеству сделок лизинга уже показал снижение к октябрю на 16,5%, основные сегменты, в которых снижается количество сделок,— грузовой транспорт, такси, указывает директор по развитию бизнеса ГК «Альфа-Лизинг» Иларион Демчиков.

Влияние высокой ключевой ставки становится более комплексным. «Если раньше речь шла больше о стоимости фондирования нового бизнеса (см. “Ъ” от 26 августа), то теперь не меньшую роль будет играть кредитное качество лизингополучателей, вынужденных обслуживать лизинг по более высокой ставке. Такое положение вещей может дополнительно давить на показатели качества активов, капитала и прибыли лизинговой отрасли»,— считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Впрочем, пока доля обесцененных активов хотя и увеличилась с 2% до 4,4%, однако является приемлемой, отмечают в «Эксперт РА».

В целом же по итогам текущего года объем нового бизнеса сократится на 8–10%, а в 2025 году падение рынка может достигнуть не менее 20%, прогнозируют в рейтинговом агентстве. «Несмотря на индивидуальные условия сделок в корпоративном сегменте, многие инвестпроекты заморожены»,— отмечает гендиректор «Регион Лизинга» Рустем Мухамедов. «Реальное восстановление корпоративных сегментов, как и лизингового бизнеса в целом, произойдет лишь в случае улучшения экономической ситуации — в частности, снижения ставок и замедления роста цен»,— резюмировал младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Полина Трифонова