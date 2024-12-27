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Коммерсантъ FM
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Система крупных платежей

Россияне получили возможность переводить между своими счетами по 30 млн рублей в месяц

С 1 мая 2024 года россияне получили право переводить без комиссии через систему быстрых платежей (СБП) до 30 млн руб. в месяц между своими счетами в разных банках. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму еще летом 2022 года. Тогда он позволял перевести в месяц до 1,4 млн руб. Эту цифру авторы закона взяли из системы страхования вкладов, предполагая, что вкладчики в поисках лучших условий будут переводить свои деньги из банка в банк без потерь (см. “Ъ” от 9 июля 2022 года). Однако через год предельная сумма доступных переводов без комиссии возросла до 30 млн руб. (см. “Ъ” от 23 июля 2023 года). При этом в СБП оставалось ограничение на размер одного перевода — 1 млн руб. Банки, воспользовавшись этим, попытались ограничить количество переводов в сутки для своих клиентов одной трансакцией, формально соблюдая закон, но не давая возможности одномоментно перемещать большие суммы к конкурентам (см. “Ъ” от 2 мая). Впрочем, после разъяснений ЦБ банки исправились и ограничения сняли, а вскоре регулятор повысил сумму одного перевода через СБП до 30 млн руб.

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