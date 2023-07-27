Перевод в пользу «бедных»

Госдума утвердили поправки, которые позволят гражданам ежемесячно переводить без комиссии до 30 млн руб. между своими счетами в разных банках. Кредитные организации не смогут ограничивать сумму и количество таких переводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Требования распространяются только на онлайн-переводы по номеру счета и по номеру телефона через СБП. Переводов с карты на карту они не касаются, поскольку, по мнению ЦБ, в этом случае нельзя на 100% быть уверенным, что перевод клиент совершает самому себе. Сейчас через СБП за один раз можно перевести не более 1 млн руб., а в месяц — не более 5 млн руб.

В законопроекте, принятом в первом чтении, максимальная сумма перевода привязывалась к сумме застрахованного вклада (1,4 млн руб.). И ни в июле прошлого года при внесении законопроекта в Госдуму, ни позже во время обсуждений никто так и не смог внятно объяснить, как связаны эти понятия. Решение увеличить лимит более чем в 20 раз глава финансового комитета Думы Анатолий Аксаков объяснил необходимостью освободить от комиссии суммы, вырученные от крупных сделок, например от продажи недвижимости.

Отбросим в сторону тот факт, что продавец недвижимости может получить деньги сразу на счет в том банке, который ему наиболее приятен, и посмотрим на статистику. По данным АСВ на 1 апреля, количество вкладов граждан на сумму до 1,4 млн руб. составляло 98,2%. На этом основании депутаты регулярно отклоняли предложения повысить сумму застрахованного вклада. Кроме того, ЦБ столь же регулярно объясняет гражданам и банкам, что не видит причин повышать сумму перевода по СБП без комиссии свыше 100 тыс. руб. в месяц, поскольку в нее укладывается около 99% трансакций.

Средняя по России сумма покупки квартиры в новостройке, по данным ВТБ, в первой половине года составила 8,2 млн руб. И даже в Москве она оценивалась в 15 млн руб. Да и максимальная комиссия по СБП, которая ограничена 1,5 тыс. руб., при переводе 30 млн руб. выглядит исчезающе малой и вряд ли обременит клиента.

Получается, что возможность гонять бесплатно между своими счетами по 30 млн руб. в месяц законодательно установлена в пользу менее 2% граждан. Для всех остальных законопроект тоже преподнес сюрприз, правда, не такой приятный. Из него исчезло положение, по которому банк не имел права давать более высокую ставку вкладчику, который принес «новые» деньги, а также тому, кто покупал вместе с открытием вклада допуслуги, или открыл вклад онлайн, а не принес наличные в отделение.

В общем, похоже, банки, которые знают и про 98,2% вкладов, и про 99% переводов, совершили выгодный обмен. В конце концов, было понятно, что от бесплатных переводов между своими счетами не отвертеться, а 1,4 млн руб. или 30 млн руб. не так уж и важно.