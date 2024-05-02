Банки попытались придержать миллионы

ЦБ опубликовал напоминание: с 1 мая переводы граждан через систему быстрых платежей (СБП) самому себе на счет в другом банке не облагаются комиссией, если их сумма не превышает 30 млн руб. в месяц. За один раз можно перевести не более 1 млн руб., но таких переводов в день можно сделать несколько, пока не исчерпан месячный лимит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Напоминание оказалось нелишним. Ряд крупных банков заранее объявили, что не будут брать комиссии за переводы самому себе по СБП в пределах 30 млн руб., но ограничили переводы в сутки 1 млн руб. После запроса “Ъ” в банках сообщили, что в их объявлениях была опечатка, закон они намерены соблюдать «до последней буквы» и ограничений на количество и сумму переводов в день уже нет.

Однако 1 мая сообщения об ограничениях банков на переводы все-таки начали поступать — где-то лимит не поменялся, взималась комиссия, где-то блокировался перевод крупной суммы. В банках ожидаемо заявили о единичных случаях и устраненных сбоях. Между тем в Яндекс-банке, чтобы получить возможность перевести себе в другой банк 30 млн руб., надо связаться с техподдержкой. А в Сбербанке, в целом прохладно относящемся к СБП, сообщили, что уже давно в целях борьбы с мошенничеством действует лимит операций в 1 млн руб. в сутки, который можно увеличить до 2 млн руб. И судя по ответу “Ъ”, отменять этот лимит банк не планирует. Что бы там ни думали на этот счет в ЦБ.

Попытки банков ограничить перевод средств их клиентов конкурентам вполне понятны. Если какой-нибудь крупный банк, в устойчивости которого нет больших сомнений, заметно повысит ставку, то может в один день собрать сумму, исчисляемую миллиардами рублей. Те банки, из которых будут переводиться деньги, их также в один день потеряют. И если раньше вкладчиков останавливала необходимость платить комиссию или заказывать сумму наличными, потом снимать ее, нести до ближайшего отделения или банкомата, и все это из-за 1–2 дополнительных процентных пунктов, то теперь этого стоп-фактора нет.

При этом 1 мая ряд вкладчиков жаловались на сбои в работе СБП, что в принципе логично — после отмены комиссии на перевод крупных сумм между своими счетами в разных банках многие как минимум захотят попробовать, как это работает. Проблемы, которые возникнут из-за выросшего трафика в СБП, можно было прогнозировать заранее, как и потенциальные DDoS-атаки, приуроченные к майским праздникам, так что дату отмены комиссий депутаты выбрали отлично, лучше было бы только 9 мая.

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