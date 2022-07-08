Сам себе перевод

Сумму бесплатных межбанковских переводов в течение одного месяца депутаты хотят установить в размере 1,4 млн руб. Сейчас клиенты банков могут переводить бесплатно суммы до 100 тыс. руб. в месяц через систему быстрых платежей (СБП), другие переводы тарифицируются самими банками. Нововведение позволит клиенту свободнее распоряжаться своими средствами. Выпадающие доходы банки, как обычно, будут компенсировать за счет других операций, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Банки обяжут исполнять переводы клиентов в пределах 1,4 млн руб. без комиссии. Соответствующий законопроект в пятницу, 8 июля, был внесен в Госдуму. Это касается переводов между счетами (вкладами) одного физлица в разных банках в течение одного месяца и позволит свободнее перемещать средства для открытия вкладов «на наиболее выгодных условиях». Речь идет в том числе и о переводах через систему быстрых платежей, где текущий лимит бесплатных переводов — 100 тыс. руб. в месяц, а также других финансовых платформ, указывают законодатели.

В декабре прошлого года об обсуждении отмены комиссии на подобные переводы сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Но несмотря на то, что этой инициативе уже более полугода, она приобрела актуальность после того, как с июля крупнейший игрок — Сбербанк — ввел комиссию за стягивание средств клиента на другие карты (фактически сделал платными переводы с карты на карту), отмечают собеседники “Ъ”. Во многих банках такие комиссии были введены еще раньше.

Отмена комиссий поможет решить и проблемы клиентов, чьи вклады размещены в банках, сокращающих присутствие в регионах (см. “Ъ” от 20 июня). При окончании срока вклада и желании забрать деньги клиенты могут столкнуться с комиссиями не только за снятие наличных денежных средств через банкоматы, но и за перевод самому себе в другой банк.

Согласно оценке Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за первый квартал 2022 года, средний счет вкладчика составляет 284 тыс. руб. В банках из первой тридцатки по объему вкладов средний размер варьируется от 120 тыс. руб. до 1,7 млн руб.

Как отмечает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, эта мера ожидаемая. Ее реализация позволит мобильно перемещать средства в банки, предлагающие более высокие ставки по вкладам. В результате «крупные банки, которые, в частности, получают значительный приток средств в результате реализации зарплатных проектов, обслуживания социальных выплат, будут фондироваться дороже, потому что им сложно будет удерживать низкие ставки по вкладам до 1,4 млн руб.», отмечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

«Многим банкам, конечно, это не нравится, ведь их цель — привлечь как можно больше денег и заработать либо на комиссиях, либо удержать клиента надолго и заработать на процентах. А когда у клиента появляется возможность бесплатно переводить деньги, то возникает и риск потери ликвидности»,— говорит Виктор Достов.

С другой стороны, указывает он, «привлечение денег имеет свою себестоимость и это тоже должно быть учтено». Поскольку банки несут затраты на осуществление платежей, это может оказать определенный негативный эффект на их рентабельность, отмечает господин Пивень. «Скорее всего, они постараются компенсировать затраты, так или иначе перекладывая их на стоимость других банковских продуктов»,— считает он.

Но на рынке вкладов тон задают крупнейшие игроки, которые в настоящее время не нуждаются в ликвидности, добавляет главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По его оценке, агрессивная борьба за вкладчиков может возобновиться осенью, на фоне «оживления кредитования или нарастания проблем на балансах банков, что создаст спрос на ликвидность». При этом сейчас никто не мешает банку, который хочет привлечь деньги вкладчиков, компенсировать клиенту издержки на перевод, указывает эксперт.

Между тем любые переводы банки могут блокировать в рамках антиотмывочного законодательства или в борьбе с мошенничеством. Как поясняет Виктор Достов, под борьбу с отмыванием теоретически могут попадать даже переводы самому себе, поскольку критерии подозрительности операции определяют сами банки.

Ольга Шерункова