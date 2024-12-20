Члены СПЧ раскритиковали фетву о многоженстве мусульман

Члены Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова, Кирилл Кабанов и Ирина Киркора раскритиковали фетву о заключении нескольких религиозных браков, выпущенную Советом улемов при Духовном управлении мусульман (ДУМ). Мнения о том, нарушает ли фетва ДУМ российское законодательство, у членов СПЧ разошлись. Тем не менее они сошлись на том, что Россия «не должна превращаться в страну, живущую по нормам шариата».

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Совет улемов (ученых-богословов) принял решение о фетве на заседании 17 декабря. Согласно тексту фетвы, опубликованному позднее муфтием Москвы Ильдаром Аляутдиновым, мусульманам разрешается заключать до четырех религиозных браков при условии равного отношения мужа ко всем женам. Несколько религиозных браков можно заключать в случае неспособности супруги иметь детей, окончанием ее репродуктивного возраста или «сексуальной несовместимости». Основанием для нескольких браков также считается нежелание супруги рожать детей.

Фетва — мнение богословов (улемов), она выдается муфтием (в арабском языке слова «фетва» и «муфтий» — однокоренные). В разговоре с «Ъ» кандидат исторических наук Ахмет Ярлыкапов пояснял, что фетвы могут противоречить друг другу: один муфтий может что-то разрешить, другой — запретить то же самое.

По словам члена СПЧ Марины Ахмедовой, «религиозное многоженство» ничем не отличается от обычного. В посте в Telegram госпожа Ахмедова задалась вопросом, почему каких-то людей будут наказывать за многоженство тюремным сроком, в то время как другим гражданам многоженство разрешили «какие-то богословы, поставившие себя выше закона». «Может, и шариатский суд введем? Мы идем куда-то не туда. А Духовное управление медленно, но верно съезжает с катушечек»,— написала госпожа Ахмедова.

Аналогичную точку зрения выразил и Кирилл Кабанов, отметивший, что решение ДУМ «публично целенаправленно вбивает клин в единую многонациональную систему отношений» в России. Господин Кабанов также заявил, что он «с коллегами» начал готовить обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова с просьбой дать правовую оценку заявлениям муфтия Москвы. Кто именно работает над обращением вместе с Кириллом Кабановым — неизвестно.

Член СПЧ Ирина Киркора в Telegram-канале заявление муфтия раскритиковала, но заявила, что оно не нарушает российское законодательство. «И формально даже Конституция не нарушается — ведь в отношениях состоит мужчина и каждая женщина с ним, а не женщины между собой»,— написала госпожа Киркора. По ее словам, религиозное многоженство «противоречит настоящему и будущему России».

Полина Мотызлевская