Муфтий Гайнутдин считает, что фетва о многоженстве не нарушает светских законов

Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что фетва о многоженстве защищает вдов и сирот погибших на специальной военной операции. По его мнению, фетва, разрешающая до четырех религиозных браков, не нарушает светское законодательство.

«Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе, который является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии»,— говорится в заявлении председателя ДУМ РФ.

Равиль Гайнутдин рассказал, что многие видят в институте религиозного полигамного брака «лазейку для утех» и не понимают, что «второй брак подразумевает создание полноценной семьи со всей вытекающей религиозной ответственностью за супругу, за детей».

Председатель ДУМ РФ заявил, что цель фетвы о многоженстве — разъяснить права и обязанности сторон в полигамном браке по исламскому учению. Кроме того, он отметил, что мусульмане, отправляющиеся на СВО, переживают о том, кто будет заботиться об их семьях. Равиль Гайнутдин рассказал, что «испокон веку у российских мусульман принято, что вдову погибшего... берет в жены ее брат, чтобы все дети от этого брака росли под опекой большой семьи».

Фетву ранее критиковали член СПЧ Кирилл Кабанов и депутат Госдумы Виталий Милонов.

О фетве и реакции на нее — в материале «Ъ» «Брака много не бывает».