Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Муфтий Гайнутдин считает, что фетва о многоженстве не нарушает светских законов

Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что фетва о многоженстве защищает вдов и сирот погибших на специальной военной операции. По его мнению, фетва, разрешающая до четырех религиозных браков, не нарушает светское законодательство.

«Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе, который является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии»,— говорится в заявлении председателя ДУМ РФ.

Равиль Гайнутдин рассказал, что многие видят в институте религиозного полигамного брака «лазейку для утех» и не понимают, что «второй брак подразумевает создание полноценной семьи со всей вытекающей религиозной ответственностью за супругу, за детей».

Председатель ДУМ РФ заявил, что цель фетвы о многоженстве — разъяснить права и обязанности сторон в полигамном браке по исламскому учению. Кроме того, он отметил, что мусульмане, отправляющиеся на СВО, переживают о том, кто будет заботиться об их семьях. Равиль Гайнутдин рассказал, что «испокон веку у российских мусульман принято, что вдову погибшего... берет в жены ее брат, чтобы все дети от этого брака росли под опекой большой семьи».

Фетву ранее критиковали член СПЧ Кирилл Кабанов и депутат Госдумы Виталий Милонов.

О фетве и реакции на нее — в материале «Ъ» «Брака много не бывает».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...