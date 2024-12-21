Орбан рассказал о сделанном России и Украине предложении сохранить транзит газа

Венгрия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. Он рассказал, что власти обсуждают с обеими странами вариант перехода газа в венгерскую собственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы хотим провернуть такой трюк: что если газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был бы в собственности покупателя. То есть когда переходит на территорию Украины, это уже не российский, а венгерский газ»,— пояснил господин Орбан на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Премьер Венгрии считает, что если получать энергию только по одной трубопроводной системе, то «ты всегда беспомощен». По его словам, он был бы рад, «если бы постоянно работали три-четыре канала доступной по цене энергии».

Контракт на транзит российского газа через украинскую территорию истекает в декабре. Премьер Украины Денис Шмыгаль объявил о нежелании его продлевать. Владимир Путин сказал, что Киев получал от транзита около $700–800 млн в год, но продления этого контракта на 2025 год «уже точно не будет». Премьер Словакии Роберт Фицо сказал, что президент Украины Владимир Зеленский не допускает возможности транзита любого газа через территорию страны в следующем году. Украина хочет создать с Польшей другой маршрут поставки газа в Европу.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Киев и Варшава обсуждают хаб».