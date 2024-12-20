Фицо заявил о нежелании Зеленского допустить транзит любого газа через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не допускает возможности транзита любого газа через территорию страны в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Adriano Machado, Reuters Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Adriano Machado, Reuters

«(Господин Зеленский.— "Ъ") исключил... что Украина могла бы заниматься транзитом какого-либо газа, поскольку есть представление, что если газ пойдет через Украину, то он будет только российским»,— сказал господин Фицо на пресс-конференции после саммита ЕС (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил разные варианты для продолжения транзита, один из которых — транспортировка газа, «который будет взят на российско-украинской границе и отправлен дальше». Украина получила бы доход, а остановка поставок приведет к подорожанию топлива, продолжил господин Фицо.

Контракт на транзит через украинскую территорию истекает в конце года, в Киеве заявляли о нежелании его продлевать. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев совместно с Брюсселем примет решение о транзите газа «других компаний» после истечения контракта с «Газпромом». 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что, хотя Киев получал от транзита около $700–800 млн в год, продления этого контракта на 2025 год «уже точно не будет». Для поставок в ЕС Украина и Польша хотят создать восточноевропейский газовый хаб.

Подробнее о перспективах украинского маршрута — в материале «Ъ» «Киев и Варшава обсуждают хаб».