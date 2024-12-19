Путин: контракта на транзит газа через Украину уже точно не будет

Владимир Путин заявил, что Киев получал порядка $700–800 млн в год по контракту о транзите российского газа через Украину. Он отметил, что продления этого контракта уже точно не будет, но «Газпром» это переживет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент подчеркнул, что Украина своим решением создает проблемы для стран Европы, хотя «клюет у них с руки». По мнению господина Путина, Украина способна продолжать существовать и участвовать в конфликте с Россией только при поддержке стран Запада. Глава государства также рассказал, что в Словакии задержали украинских диверсантов с картами расположения объектов газовой энергетики в стране.

«Я попрошу по партнерским каналам — связи-то сохраняются, чтобы наши спецслужбы запросили своих коллег, что же это все-таки такое. Мало того, что у нас теракты совершают — теперь и в европейские страны. Кормятся с руки, клюют с руки и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор. Наш — развитие сотрудничества, и мы будем добиваться своих целей»,— подытожил господин Путин в ходе прямой линии.

26 ноября полиция Словакии задержала несколько человек, включая граждан Украины. Их подозревают в причастности к подготовке терактов. Во время обысков у задержанных нашли несколько дронов, телефонов, сим-карт, а также карты с отмеченными важными объектами инфраструктуры Словакии, включая нефтепровод «Дружба». Глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток сообщил 1 декабря о начале расследования возможной подготовки теракта на нефтепроводе.