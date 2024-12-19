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Путин: контракта на транзит газа через Украину уже точно не будет

Владимир Путин заявил, что Киев получал порядка $700–800 млн в год по контракту о транзите российского газа через Украину. Он отметил, что продления этого контракта уже точно не будет, но «Газпром» это переживет.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент подчеркнул, что Украина своим решением создает проблемы для стран Европы, хотя «клюет у них с руки». По мнению господина Путина, Украина способна продолжать существовать и участвовать в конфликте с Россией только при поддержке стран Запада. Глава государства также рассказал, что в Словакии задержали украинских диверсантов с картами расположения объектов газовой энергетики в стране.

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«Я попрошу по партнерским каналам — связи-то сохраняются, чтобы наши спецслужбы запросили своих коллег, что же это все-таки такое. Мало того, что у нас теракты совершают — теперь и в европейские страны. Кормятся с руки, клюют с руки и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор. Наш — развитие сотрудничества, и мы будем добиваться своих целей»,— подытожил господин Путин в ходе прямой линии.

26 ноября полиция Словакии задержала несколько человек, включая граждан Украины. Их подозревают в причастности к подготовке терактов. Во время обысков у задержанных нашли несколько дронов, телефонов, сим-карт, а также карты с отмеченными важными объектами инфраструктуры Словакии, включая нефтепровод «Дружба». Глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток сообщил 1 декабря о начале расследования возможной подготовки теракта на нефтепроводе.

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Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

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Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

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Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

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Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

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Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

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Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

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Вопросы от зрителей на экране

Вопросы от зрителей на экране

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Журналистка из Чечни

Журналистка из Чечни

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Вопрос от зрителя

Вопрос от зрителя

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Табличка для привлечения внимания президента

Табличка для привлечения внимания президента

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Таблички журналистов

Таблички журналистов

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Таблички журналистов

Таблички журналистов

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Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

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Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

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Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

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Президент России Владимир Путин

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Журналисты на пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

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Президент России Владимир Путин

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Журналистка из Чечни

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Вопрос от зрителя

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Табличка для привлечения внимания президента

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Президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

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Президент России Владимир Путин

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Таблички журналистов

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Таблички журналистов

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Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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