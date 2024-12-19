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Коммерсантъ FM
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Киев и Варшава обсуждают хаб

Насколько реалистичен проект восточноевропейского газопровода

Киев и Варшава планируют создать восточноевропейский газовый хаб. Это должно стать альтернативным маршрутом для поставок в ЕС после остановки транзита российского топлива через Украину. О такой инициативе сообщил заместитель министра энергетики страны Николай Колесник. По его словам, основой бизнес-модели станут украинские подземные хранилища и польские терминалы сжиженного природного газа.

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Насколько это реалистичный план? Ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в этом сомневается. Страны Евросоюза могут получать СПГ быстрее и с меньшими затратами, считает собеседник “Ъ FM”: «Украина давно говорила о том, что она хочет использовать свои подземные хранилища для того, чтобы как-то вписаться в европейский газовый рынок.

Транзиту газа подбирают альтернативы

Она предлагала компаниям из ЕС хранить газ у себя и таким образом хочет как-то встроиться в этот хаб. Правда, изначально Киев утверждал, что все равно там будет участвовать Россия. То есть европейские компании на Украине смогут покупать российский газ, который идет с востока, закачивать его в украинские подземные хранилища, а зимой доставать и, соответственно, продавать дальше в Европе. То есть Украина станет некой точкой сдачи-приемки газа вместо Австрии.

Получается, если мы убираем из этой схемы российский газ, то шансов на реализацию подобного проекта у Украины становится еще меньше. Возникает вопрос, зачем качать газ на Украину, чтобы потом оттуда его забрать?

Если мы говорим о связке с Польшей, расчет идет на то, что туда будет доставляться СПГ, регазифицироваться и поставляться транзитом через польскую территорию на Украину, а оттуда, видимо, в Европу. Непонятно, зачем тогда опять качать на Украину? Это дополнительная транспортировка. И основная проблема подобного проекта заключается в том, что в Европе и так есть предостаточно подземных хранилищ, и Украина не уникальный игрок с точки зрения хранения газа».

По мнению собеседников “Ъ FM”, в случае создания восточноевропейского хаба, газовые хранилища на территории Украины могут работать в режиме таможенного склада — для заказчиков в ЕС это может быть дешевле. Однако такие планы не помогут быстро решить проблему остановки транзита, отметил старший научный сотрудник Финансового университета, эксперт по энергетике Станислав Митрахович: «Понятно, что никакой другой газ, кроме российского, зайти на территорию Украины со стороны России не может.

Украину исключают из схемы

Даже если по документам его оформят как-то по-другому. Например, как своповую операция, скажем, с Азербайджаном. Или этот газ меняет юрисдикцию при переходе границы и становится, скажем, не российским, а принадлежащем европейскому, польскому или словацкому трейдеру. Но это не меняет того факта, что газ российский.

Поэтому вся интрига-то в том, согласится ли Украина делать вид, что она прокачивает уже не российский газ, а какой-то другой? Хаб можно делать и при наличии нескольких поставщиков. Если же брать территорию Западной Украины, то там гипотетически можно сыграть в хабовую игру. Там же есть граница с Венгрией, Польшей, Словакией и Румынией. И вот если все эти страны будут готовы вместе с Украиной наладить систему газовой торговли, можно себе представить, что это произойдет.

Если транзит через Украину прервется, соответственно, примерно половина доходов с европейского рынка пропадет.

Что касается именно хаба, он сам по себе принести России проблемы не может, потому что есть Европа, есть страны, которые готовы организовывать как-то газовую торговлю. И пусть организовывают. Но это никак не решает задачу, которая должна быть решена в ближайшие несколько недель, а именно: что будет со снабжением Молдавии, Приднестровья, Австрии, Словакии из-за украинского вопроса?»

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года, и в Киеве не захотели его продлевать. При этом на днях основные газовые компании Евросоюза подписали декларацию с призывом продолжить транзит. Его остановка, по мнению бизнеса, несет угрозу энергетической и экономической безопасности.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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