Украина может создать с Польшей маршрут поставки газа в ЕС вместо российского

Украина и Польша планируют создать восточноевропейский газовый хаб для обеспечения поставок топлива в страны Европы после прекращения транзита российского газа через Украину. О такой возможности заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По его словам, которые приводит ТАСС, украинские подземные хранилища газа и польские терминалы сжиженного природного газа (СПГ) могут стать основой для новой бизнес-модели, призванной заменить пока еще действующий маршрут из России. Господин Колесник отметил, что завершение транзита через Украину с 1 января 2025 года «формирует начало конкуренции новых маршрутов и ресурсов, среди которых СПГ».

Контракт на транзит через украинскую территорию истекает в конце текущего года, и в Киеве заявляли о нежелании его продлевать. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев совместно с Брюсселем примет решение о транзите газа «других компаний» после истечения контракта с «Газпромом». 17 декабря основные газовые компании Евросоюза подписали декларацию с призывом продолжить транзит, отметив угрозу для энергетической и экономической безопасности в отсутствие газовых поставок.

О поставках газа в Европу — в материале «Ъ» «Украину затягивают в трубные переговоры».