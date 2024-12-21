Семьям погибших в Рыльске выплатят по 1,5 млн рублей

Правительство Курской области выплатят всем семьям погибших в Рыльске по 1,5 млн руб., сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Пострадавшие получат от 300 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от тяжести травм.

Господин Хинштейн отметил, что держит ситуацию под постоянным контролем. «Одной из первоочередных задач вижу необходимость материально поддержать тех, кто пострадал... Мы продолжим работать, чтобы вся помощь поступала максимально быстро и без лишней бюрократии»,— написал он в Telegram.

Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу вчера, 20 декабря. В результате погибли пять человек, 12 пострадали. Было повреждено девять объектов, а также несколько малоэтажных домов. СКР возбудил уголовное дело о теракте. 88 домов остаются без отопления. Россия в Совбезе ООН пообещала ответить Украине на обстрел города.

Подробнее о ЧП — в публикации «Ъ» «Рыльские прилеты».