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Коммерсантъ FM
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Путин назвал два региона, у которых с демографией все нормально

Президент Владимир Путин заявил, что в России есть два субъекта, у которых с демографией все нормально. По его оценкам, это Чечня и Тува. Для других субъектов, считает он, нужны программы поддержки рождаемости. Сейчас таких регионов около 35.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В Чечне и в Туве с демографией все нормально»,— подчеркнул господин Путин во время подведения итогов года. Президент призвал повышать показатели рождаемости и добавил, что «девочки нужны, девушки».

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В мае аналитики проекта «Если быть точным» подготовили «рейтинг скрепности» регионов: от традиционных до ориентированных на западные ценности. Ближе всего к декларируемому государством идеалу оказались Чечня, Дагестан и Ингушетия, следом идут Кабардино-Балкария и Тува. В этих регионах в среднем заводят двух-трех детей, аборты не распространены, современные средства контрацепции — тоже.

В ноябре был принят закон о запрете в России пропаганды идеологии чайлдфри (отказа от деторождения). За нарушение запрета будут штрафовать на сумму до 5 млн руб. Инициативу единогласно поддержали Госдума и Совет федерации, хотя у некоторых сенаторов были сомнения в целесообразности инициативы. Минздрав обязал федеральные медцентры и клиники отдельно отчитываться о своей работе с беременными женщинами, роженицами и младенцами.

Подробности — в материале «Ъ» «Минздрав требует отчитаться за каждую беременность».

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Итоги года с Владимиром Путиным

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Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

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Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

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