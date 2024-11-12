Госдума запретила пропаганду чайлдфри

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри. Поправки вводят запрет на распространение в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Также была одобрена поправка, по которой распространение информации о монашеском образе жизни и связанного с ним соблюдения обета безбрачия и отказа от деторождения наказываться не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки вносятся в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О государственной поддержке кинематографии», «Об основных гарантиях прав ребенка», «О рекламе» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В них будет закреплен запрет на распространение информации, «пропагандирующей отказ от деторождения».

Также инициатива подразумевает внесение изменений в КоАП, согласно которым физические лиц за нарушение запрета будут оштрафованы на сумму до 400 тыс. руб., должностные лица — до 800 тысяч руб., юридические лица — до 5 млн руб. Составлять протоколы будут полиция и Роскомнадзор.

Законопроект о запрете пропаганды идеологии бездетности внесли в Госдуму в сентябре. Госдума одобрила его в первом чтении 17 октября. Одним из разработчиков выступил Вячеслав Володин. В ходе обсуждения инициативы он сообщал, что женщина сама сможет решать, заводить детей или нет.

Об отношении россиян к запрету пропаганды бездетности — в материале «Ъ» «Чайлд побери!».