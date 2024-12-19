Путин о демографии: девочки нужны, девушки

Владимир Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран мира. Он подчеркнул, что в СССР было 2% рождаемости. В России был достигнут показатель в 1,7%, но сейчас он упал до 1,4%. Он отметил, что коэффициент рождаемости нужно ускорять как минимум до 2,1, но в России сокращается женское население.

«Девочки нужны. Девушки»,— пошутил президент во время «Итогов года». Он добавил, что в России число женщин в детородном возрасте сократилось на 30%.

Материнский капитал глава страны назвал уникальным изобретением России и обратил внимание на его постоянное увеличение. Президент также пообещал, что семейную ипотеку в России сохранят.

«Повесткой рождаемости должен начинаться и заканчиваться каждый рабочий день»,— обратился к главам регионов Владимир Путин.

По данным Росстата, за октябрь 2024 года в России родилось более 108 тыс. младенцев, что на 11,5% больше, чем было в сентябре. Согласно демографическому прогнозу Росстата, спад рождаемости в России продолжится минимум до 2028 года. В связи с этим Минтруд предложил продлить программу материнского капитала, завершающуюся в конце 2026 года, до конца 2030-го.

Подробнее — в материале «Ъ» «Материнскому капиталу добавляют срок».