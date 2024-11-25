Минздрав требует отчитаться за каждую беременность

Федеральные медцентры и клиники должны будут отдельно отчитываться Минздраву о своей работе с беременными женщинами, роженицами и младенцами. Других примеров такой конкретизации в российской медицинской отчетности нет. Минздрав утверждает, что лишь «актуализировал общие требования к составлению отчета». Опрошенные “Ъ” врачи полагают, что изменения соответствуют «актуальной повестке и курсу на повышение рождаемости в стране», поскольку «сейчас каждая беременность важна как никогда». Они согласны, что такая детализация отчетов может выявить проблемы в процессе сопровождения беременных и молодых матерей, но предупреждают, что необходимо «автоматизировать процесс» и правильно интерпретировать полученные данные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минздрав ждет от медицинских учреждений подробного отчета по работе с беременными

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Минздрав ждет от медицинских учреждений подробного отчета по работе с беременными

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Минздрав опубликовал проект поправок к порядку предоставления отчетности для федеральных медучреждений. Он вступит в силу с 1 февраля 2025 года. С этого дня клиники и медцентры должны будут отдельно сообщать данные об услугах, оказанных женщинам в период беременности, а также женщинам и младенцам в период родов и в послеродовой период. Сейчас у клиник и медцентров нет обязанности отчитываться о каких-то отдельных видах медпомощи — они должны указывать лишь сведения об услугах в целом.

Минздрав пояснил “Ъ”, что изменения вызваны «актуализацией общих требований к составлению отчета о деятельности учреждений». «Общие требования разработаны и утверждены Минфином России — соответственно, Минздрав России приводит свой акт в соответствие с действующим законодательством»,— уточнили в ведомстве.

Руководитель практики фармацевтического права юридической компании a.t.Legal Любовь Боженко полагает, что изменения соответствуют «актуальной повестке и курсу на повышение рождаемости в стране». По ее словам, введение отдельного подраздела в отчете может усилить контроль за деятельностью учреждений по наблюдению за беременными и родившими женщинами и их детьми, а также финансирование на эти нужды: «На фоне общей картины об оказываемых в рамках ОМС медицинских услугах беременным и родившим женщинам будет видна деятельность, которая оказывается им постоянно, из раза в раз. Тем самым может увеличиться финансирование на усовершенствование и повышение качества таких услуг. То есть можно будет сделать акцент на те медицинские услуги, которые предоставляются беременным регулярно, и усовершенствовать их. Например, улучшенное оборудование, анализы, обучение врачей».

Напомним, Минздрав в начале сентября представил проект нового стандарта первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности. Теперь женщин будут направлять к психологу дважды: при обращении в женскую консультацию в I или II триместре и повторно в III триместре. В ведомстве считают, что это снизит риски перинатальных осложнений и послеродовой депрессии. Кроме того, с 2024 года проверка репродуктивного здоровья впервые вошла в программу бесплатной диспансеризации «в рамках заботы о каждой российской семье». К октябрю скрининг прошли уже 3 млн россиян. Согласно предварительным результатам, у российских женщин чаще всего обнаруживаются заболевания молочных желез и патология шейки матки, а у мужчин — инфекционно-воспалительные заболевания, гормональные нарушения, сосудистые патологии и сексуальные дисфункции.

Главный врач клиники «К медицина», акушер-гинеколог Алексей Черников подчеркивает, что перед здравоохранением и социальной сферой «стоит большая задача» — сейчас «каждая беременность важна как никогда». Государство, по его мнению, «может помочь в реализации репродуктивной функции» через повышение уровня качества оказания медицинской помощи. «Здесь необходимы высокие стандарты, основанные на большой доказательной базе. Но одно дело — внедрить клинические рекомендации, а другое дело — заставить всех их соблюдать. И отчетность поможет в соблюдении регламентов,— говорит господин Черников.— Более того, каждое действие — анализ, исследование, вмешательство — должно быть обоснованно. Все это можно будет проверить по статистическим данным». Так, новая форма отчетности поможет выяснить, всем ли беременным выполнили скрининг, на каком уровне провели диагностику и как оказали помощь в каждом конкретном случае. Также это поможет чиновникам запланировать необходимые ресурсы, оценить навыки специалистов и укомплектованность учреждений. «Главное, чтобы вдумчиво подошли к сбору информации. Нужно не перегружать задачами и так уставших медиков, а провести интеграцию с медицинскими информационными системами, автоматизировать получение сведений и правильно их интерпретировать»,— подчеркивает Алексей Черников.

Медицинский адвокат коллегии «Правовая политика» Ирина Гриценко указывает, что непредоставление статистической отчетности в срок является административным правонарушением. Согласно ст. 13.19 КоАП, в первый раз штраф для больницы составит 70 тыс. руб., при повторном нарушении — до 150 тыс. руб. Впрочем, новый приказ увеличивает срок предоставления отчетов — обособленное подразделение может сдать их головной организации 1 марта вместо 1 февраля, головная организация с обособленными подразделениями может отправить его Минздраву 10 марта вместо 5 февраля, учреждение без таких подразделений — до 1 марта.

Наталья Костарнова