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Коммерсантъ FM
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Путин заявил о готовности встретиться с Трампом

Президент Владимир Путин заявил, что четыре года не общался с избранным президентом США Дональдом Трампом, но готов к контактам и встрече с ним. Когда это может произойти, господин Путин не знает.

«Я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. И я готов к этому, конечно, в любое время. Готов буду и к встрече»,— сказал российский президент во время «Итогов года» в ответ на вопрос журналиста NBC.

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«Если у нас когда-то состоится встреча с вновь избранным президентом, господином Трампом, уверен, нам будет о чем поговорить»,— добавил он.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканец Дональд Трамп победил, набрав 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Итоги голосования будут утверждены 6 января 2025 года новым составом Конгресса, инаугурация господина Трампа пройдет 20 января. Он не приглашал президента России на церемонию.

Дональд Трамп назвал решение конфликта России и Украины приоритетом внешней политики США. The Washington Post писала, что господа Путин и Трамп созвонились 7 ноября, но Кремль это отрицает.

Подробности — в материале «Ъ» «Спецпредставитель будущего президента США проедется по Европе».

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«Итоги года с Владимиром Путиным»

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Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

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Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

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Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

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Вопросы от зрителей на экране

Вопросы от зрителей на экране

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Журналистка Ксения Собчак (в центре)

Журналистка Ксения Собчак (в центре)

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Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

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Посетители пресс-конференции

Посетители пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Журналистка из Чечни

Журналистка из Чечни

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Вопрос от зрителя

Вопрос от зрителя

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Табличка для привлечения внимания президента

Табличка для привлечения внимания президента

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

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Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Вопросы от зрителей

Вопросы от зрителей

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Таблички журналистов

Таблички журналистов

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Таблички журналистов

Таблички журналистов

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Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей

Вопросы от зрителей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции

Владимир Путин на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка Ксения Собчак (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Посетители пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка из Чечни

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопрос от зрителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Табличка для привлечения внимания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Вопросы от зрителей

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Таблички журналистов

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Таблички журналистов

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Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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