Путин заявил о готовности встретиться с Трампом

Президент Владимир Путин заявил, что четыре года не общался с избранным президентом США Дональдом Трампом, но готов к контактам и встрече с ним. Когда это может произойти, господин Путин не знает.

«Я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. И я готов к этому, конечно, в любое время. Готов буду и к встрече»,— сказал российский президент во время «Итогов года» в ответ на вопрос журналиста NBC.

«Если у нас когда-то состоится встреча с вновь избранным президентом, господином Трампом, уверен, нам будет о чем поговорить»,— добавил он.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканец Дональд Трамп победил, набрав 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Итоги голосования будут утверждены 6 января 2025 года новым составом Конгресса, инаугурация господина Трампа пройдет 20 января. Он не приглашал президента России на церемонию.

Дональд Трамп назвал решение конфликта России и Украины приоритетом внешней политики США. The Washington Post писала, что господа Путин и Трамп созвонились 7 ноября, но Кремль это отрицает.

Подробности — в материале «Ъ» «Спецпредставитель будущего президента США проедется по Европе».