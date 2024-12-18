Спецпредставитель будущего президента США проедется по Европе

В январе спецпредставитель по Украине избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц, сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters. Несмотря на обещания будущего главы Белого дома быстро положить конец российско-украинскому конфликту, поездка господина Келлога, судя по всему, станет ознакомительной. Отмечается, что сначала он намерен познакомиться с ситуацией и доложить о ней своему боссу. О запуске переговоров речи пока не идет. Пока же команда республиканца готовится искать пути урегулирования конфликта, европейские союзники Украины раздумывают, как помочь Киеву в меняющейся расстановке сил. Первым шагом, как сообщили источники того же Reuters, стала передача функций по координации поставок западной помощи в рамках группы «Рамштайн» от США к НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В январе спецпредставитель Трампа по Украине 80-летний генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог отправится в европейское турне для сбора информации о российско-украинском конфликте

Фото: Susan Walsh / AP В январе спецпредставитель Трампа по Украине 80-летний генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог отправится в европейское турне для сбора информации о российско-украинском конфликте

Фото: Susan Walsh / AP

Дональд Трамп, который официально вступит в должность президента США 20 января 2025 года, продолжает подавать сигналы о серьезности намерения положить конец боевым действиям между Россией и Украиной. Как выяснило агентство Reuters, команда республиканца собирается в январе отправить в поездку по Европе выдвинутого на должность спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, авторству которого принадлежит один из планов мирного урегулирования.

Источники агентства сообщили, что первым делом господин Келлог намерен посетить Киев и встретиться там с украинским руководством. Кроме того, в планах 80-летнего генерал-лейтенанта в отставке — визиты в Париж и Рим. Собеседники Reuters уточнили, что маршрут все еще прорабатывается, поэтому список столиц, которые спецпредставитель планирует посетить, может пополниться. Однако лететь в Москву во время своего первого в нынешнем качестве турне за океан Кит Келлог, по данным Reuters, пока не собирается.

В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на источники рассказало, что господин Келлог готов посетить Москву после визита в Киев, «если его пригласят».

Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 декабря заверил, что «каких-либо контактов с командой Трампа на этот счет не было».

Несмотря на то что Дональд Трамп обещал завершить конфликт «за 24 часа» или «очень быстро», ждать от визита господина Келлога в Европу прорывных решений, судя по всему, не стоит. Источники агентства заверили, что целью прорабатываемой поездки станет сбор информации, а не старт активных переговоров.

Тем временем в Европе уже свыклись с мыслью, что Дональд Трамп попытается положить конец боевым действиям, не беря в расчет готовность к этому Украины, и намерен урезать или полностью свернуть военную и финансовую помощь Киеву со стороны США. В связи с этим европейские союзники продумывают механизмы, как поддержать партнера, когда ключевой донор выпадет из схемы поддержки. Первый шаг, судя по всему, союзники уже сделали. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, функции координатора западной военной помощи Украине в рамках контактной группы «Рамштайн» было решено передать от США НАТО. По данным издания, вопросами координации уже начала заниматься новая миссия альянса «Поддержка и обучение НАТО для Украины» (NSATU).

Подумать о том, как помочь Киеву без участия Вашингтона, европейские лидеры собрались 18–19 декабря в Брюсселе

Формальным поводом для общего сбора послужило заседание Евросовета, однако помимо руководителей стран ЕС в бельгийскую столицу в эти дни прибыли генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский.

В преддверии визита в Брюссель господин Зеленский дал интервью французской газете Le Parisien, из которого стало понятно, что и в Киеве понимают неизбежность изменений в подходе США к конфликту. «Де-факто эти территории (Донбасс и Крым.— “Ъ”) сейчас контролируются россиянами. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров»,— сказал Владимир Зеленский, хотя еще недавно заявлял, что мирные переговоры возможны только после возвращения Киевом контроля над границами 1991 года.

Подобная ремарка Владимира Зеленского в целом вписывается в возможные предложения Дональда Трампа по урегулированию, различные проекты которого так или иначе подразумевают остановку боевых действий по линии фронта и решение территориальных споров дипломатическим путем.

При этом господин Зеленский уверен, что садиться за стол переговоров Украина должна с «сильной позицией», однако сейчас она «не слабая, но и не сильная».

В этом его поддерживают европейские союзники и уходящая администрация президента США Джо Байдена, которые пытаются в последний момент перед сменой власти в Вашингтоне нарастить поставки вооружений Украине.

Параллельно действующая администрация пытается представить ситуацию таким образом, будто с приходом господина Трампа и возможным урезанием помощи со стороны США ничего страшного для Киева не произойдет. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер накануне заверил, что объемов военной помощи, которые Вашингтон предоставит Украине до конца срока Джо Байдена, хватит «для ведения боевых действий до конца 2025 года».

В Европе таким успокоительным речам, похоже, не сильно верят. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что на фоне грядущего возвращения в Белый дом Дональда Трампа и опасений о прекращении помощи со стороны США в Евросоюзе возобновилась дискуссия о полной конфискации российских государственных активов (около €260 млрд), замороженных в европейских банках. С подачи нового верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас дипломатическая служба Евросоюза начала оценивать этот вопрос с точки зрения юридических и финансовых последствий. Уже сейчас ЕС передает Украине в виде кредитов доходы от замороженных средств РФ, однако сами суммы остаются нетронутыми. Отмечается, что такие страны, как Германия, Бельгия и Люксембург, выступают против прямого использования замороженных российских активов.

Алексей Забродин