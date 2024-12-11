Трамп назвал решение конфликта России и Украины приоритетом внешней политики США
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта станет его главным приоритетом во внешней политике после вступления в должность в январе 2025 года. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке не менее важен, однако он не кажется столь сложным, как ситуация на Украине.
Дональд Трамп
Фото: Christian Hartmann / Reuters
«Я думаю, мы должны решать украинскую проблему с Россией. Обе страны теряют людей в количестве, которому сложно поверить»,— сказал республиканец в интервью Paris Match, отвечая на вопрос о приоритетном направлении в международной политике. «Ближний Восток, конечно, остается приоритетом. Но, мне кажется, ситуация на Ближнем Востоке менее сложная, чем конфликт между Россией и Украиной»,— добавил избранный президент США.
В интервью он напомнил, что 7 декабря встретился в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча, на которой присутствовал и президент Франции Эмманюэль Макрон, продлилась 35 минут, стороны обсуждали необходимость немедленно прекратить огонь на Украине и перейти к переговорам, рассказали источники Reuters. В связи с этим был затронут вопрос о гарантиях безопасности. В частности, Украина настаивает на приглашении в НАТО. Россия, в свою очередь, называет внеблоковый статус Украины главным условием для переговоров.
О споре украинского президента с избранным президентом США — в материале «Ъ» «Язык от Киева уведет».