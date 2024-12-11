Трамп назвал решение конфликта России и Украины приоритетом внешней политики США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта станет его главным приоритетом во внешней политике после вступления в должность в январе 2025 года. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке не менее важен, однако он не кажется столь сложным, как ситуация на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Christian Hartmann / Reuters Дональд Трамп

Фото: Christian Hartmann / Reuters

«Я думаю, мы должны решать украинскую проблему с Россией. Обе страны теряют людей в количестве, которому сложно поверить»,— сказал республиканец в интервью Paris Match, отвечая на вопрос о приоритетном направлении в международной политике. «Ближний Восток, конечно, остается приоритетом. Но, мне кажется, ситуация на Ближнем Востоке менее сложная, чем конфликт между Россией и Украиной»,— добавил избранный президент США.

В интервью он напомнил, что 7 декабря встретился в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча, на которой присутствовал и президент Франции Эмманюэль Макрон, продлилась 35 минут, стороны обсуждали необходимость немедленно прекратить огонь на Украине и перейти к переговорам, рассказали источники Reuters. В связи с этим был затронут вопрос о гарантиях безопасности. В частности, Украина настаивает на приглашении в НАТО. Россия, в свою очередь, называет внеблоковый статус Украины главным условием для переговоров.

О споре украинского президента с избранным президентом США — в материале «Ъ» «Язык от Киева уведет».

Лусине Баласян