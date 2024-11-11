Песков назвал выдумкой материал WP о разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакого телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам выборов в США не было. Материал газеты The Washington Post (WP) о том, что господа Путин и Трамп созвонились 7 ноября, он назвал «чистой выдумкой».

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли российский президент какие-либо контакты с новоизбранным президентом США, пресс-секретарь сказал, что «пока конкретных планов нет».

В материале WP утверждалось, что в ходе телефонного разговора Дональд Трамп выразил интерес к дальнейшим переговорам для «скорейшего урегулирования конфликта на Украине». По словам источников газеты, республиканец призвал Владимира Путина «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

Последний телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся в июле 2020 года. Тогда президенты в том числе обсуждали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Последняя встреча президентов прошла в японской Осаке на полях саммита G20 в июне 2019 года.

О том, как в США готовятся к приходу республиканца к власти,— в материале «Ъ» «Европа готовит себя к Дональду Трампу».