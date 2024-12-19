Путин назвал разлив мазута в Черном море «экологической бедой»

Президент Владимир Путин назвал «экологической бедой» последствия разлива мазута с танкеров в Черном море. Он заявил, что к субботе, 21 декабря, «море должно утихнуть», и можно будет заняться восстановлением берега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Надо сделать все, чтобы убрать топливо, которое появляется на берегу»,— сказал президент во время «Итогов года». Господин Путин рассказал, что губернатор Краснодарского доложил ему, что на месте ЧП работает группировка из 4 тыс. человек и дополнительные силы пока не нужны.

Как уточнил глава государства, следователи считают, что капитаны судов, которые попали в аварию, нарушили меры предосторожности. «Некоторые суда ушли в укрытие: с ними все нормально. А эти не ушли, да и на якорь встали не там, где было положено»,— пояснил он.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря. У одного судна оторвало носовую часть, второе село на мель в районе порта Тамань. 11 членов экипажа «Волгонефть-212» попали в больницу с переохлаждением, один человек погиб. Экипаж «Волгонефть-239» не пострадал. Задержаны оба капитана танкеров, возбуждено уголовное дело.

В результате крушения разлилось около 3 тыс. тонн мазута. Вчера, 18 декабря, на пляжах Краснодарского края собрали 100 тонн нефтепродуктов. На берег выносит погибших дельфинов и птиц.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мазут не ушел в песок».