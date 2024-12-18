Мазут не ушел в песок

На черноморском побережье близ Анапы собрано уже более 100 тонн нефтепродуктов с песком, от мазута очищена береговая полоса протяженностью 10 км. Об этом сообщили в МЧС, представители которого принимают участие в ликвидации масштабной аварии после крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть». Тысячи спасателей, казаков и волонтеров второй день выходят на уборку прибрежной полосы, к утилизации отходов подключились представители «Черномортранснефти» и «Каспийского трубопроводного консорциума». Между тем протяженность пострадавшей береговой полосы достигла почти 50 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Убирать следы мазута на побережье спасателям помогают несколько тысяч добровольцев

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Убирать следы мазута на побережье спасателям помогают несколько тысяч добровольцев

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вице-премьер Виталий Савельев, глава рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, в среду дал поручение Минприроды, Минтрансу и МЧС совместно с руководителями Краснодарского края и Республики Крым до 23 декабря разработать план действий в чрезвычайной ситуации. Он распорядился разработать наиболее эффективные способы ликвидации последствий загрязнения прибрежных территорий, в том числе на участках ООПТ регионального и федерального значения.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря. Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта Тамань. Один член экипажа танкера «Волгонефть-212» погиб, одиннадцать попали в больницу с переохлаждением. Экипаж «Волгонефть-239» при эвакуации не пострадал. По факту крушения судов СКР расследует уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Количество попавшего в море мазута оценивается не менее чем в 3 тыс. тонн.

На четвертый день после крушения протяженность пострадавшей береговой полосы достигла 49 км (накануне речь шла о 30 км). Мониторинговые группы при этом обследуют берег на протяжении 70 км — от поселка Веселовка до центра города-курорта Анапа. На территории Запорожского, Новотаманского, Таманского и Сенного сельских поселений (Темрюкский район), а также в станице Благовещенская, входящей в город-курорт Анапа, действует режим ЧС.

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Работы по уборке береговой зоны Черного моря от нефтепродуктов начались утром во вторник (см. “Ъ” от 18 декабря). Сейчас здесь уже действует группировка спасателей, им помогают муниципальные служащие, казаки, работники санаториев и пансионатов, волонтеры. Только на территории города-курорта Анапы на уборку берега вышли более 4 тыс. добровольцев, многие из которых приехали из других городов и районов Краснодарского края. Местные власти обеспечивает волонтеров инструментами и респираторами, для них работают пункта обогрева и полевые кухни. Местные жители приносят еду и чай прямо на берег.

По данным МЧС на вечер среды, собрано более 100 тонн нефтепродуктов с песком. Их транспортируют для утилизации на специальный полигон. В работе задействованы представители компаний «Черномортранснефть» и «Каспийский трубопроводный консорциум». За два дня от мазута очищена береговая полоса протяженностью 10 км. Работы, заверили в МЧС, продолжатся и в ночное время — для этого подготовили 65 световых башен.

В поселке Витязево работает штаб помощи пострадавшим от мазута чайкам, бакланам и уткам. Волонтеры отлавливают пострадавших птиц, отмывают их и передают в реабилитационные центры. Некоторые из них заявляют в соцсетях о нехватке «рук и средств». Работать с птицами волонтерам приходится в респираторах, смена в этом случае не может длиться более четырех часов. Орнитолог Александр Дворецкий пока оценивает масштаб бедствия как «не очень значительный», но предупреждает о риске: «Из-за сильного шторма бакланы и утки-чомги переместились за кормом далеко в море, но с наступлением штиля они вернутся, и, если к этому моменту берег не будет убран, ситуация может осложниться».

Анна Перова, Краснодар