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Коммерсантъ FM
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На побережье Кубани собрано 100 тонн мазута

Количество собранных на пляжах Краснодарского края нефтепродуктов увеличилось до 100 т, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Сегодня, 18 декабря, днем сообщалось, что сотрудники МЧС и волонтеры собрали 80 т мазута, полностью очистив 8,1 км береговой линии. Сейчас, по данным МЧС, от мазута очищено 10 км. Общее количество попавшего в море мазута оценивается не менее чем в 3 тыс. т.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря. Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта Тамань. Один член экипажа танкера «Волгонефть-212» погиб, 11 попали в больницу с переохлаждением. Экипаж «Волгонефть-239» при эвакуации не пострадал. По факту крушения судов СКР расследует уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

В сообщении МЧС говорится, что работа по очистке берега продолжится ночью. В оперштабе региона ранее сообщалось, что для круглосуточной работы спасателей и волонтеров на пляжах Краснодарского края установят 65 световых башен. Всего в зоне мониторинга 70 км береговой линии, работы по очищению ведутся на 49 км. К работам привлечено более 5 тыс. человек.

Участки загрязнения в Анапе и Темрюкском районе разделены на четыре сектора — один в районе и три в городе. В местах работы спасателей и волонтеров организованы пункты обогрева и полевые кухни. В поселке Витязево также организован пункт спасения птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Сегодня, 18 декабря, ветеринарам удалось помочь 30 птицам.

Подробнее — в публикации «Ъ» «На черноморском побережье отмывают птиц».

Полина Мотызлевская

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