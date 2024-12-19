Путин назвал причины роста цен на продукты

Президент Владимир Путин заявил, что знает о росте цен на сливочное масло в ряде регионов. Он назвал причиной этого рост потребления молока в России. При этом производство продуктов не растет такими же темпами, отметил он.

Также, по словам господина Путина, на ситуацию повлияли собранный урожай и мировые цены, которые выросли за этот год. «Санкции сказываются на росте цен в России, но есть и недоработки властей»,— заявил президент во время «Итогов года».

«У нас каждый год увеличивается производство молока. Но увеличивается и потребление молока. Не хватает его для того, чтобы производить масло. Значит, рост цен на масло, я знаю, там 33-34%. В некоторых регионах примерно так, может, где-то и больше»,— отметил глава государства.

Владимир Путин признал, что рост цен — «вещь неприятная». Но он выразил уверенность, что при сохранении макроэкономических показателей российские власти с ситуацией справятся.

По данным Росстата, за неделю с 10 по 16 декабря сливочное масло подорожало на 0,6%. С начала года цены на него поднялись на 34,1%. В конце октября вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил стабилизировать цены на сливочное масло. 6 декабря Федеральная антимонопольная служба начала проверку производителей сливочного масла из-за жалоб на цены.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «На хлеб не намазалось».