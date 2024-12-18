Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 9,52%

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция за период с 10 по 16 декабря ускорилась до 9,52%. По данным Росстата, инфляция с 10 по 16 декабря составила 0,35%, с начала декабря — 0,97%, с начала года — 9,14%.

Из материала Росстата следует, что в секторе продовольственных товаров цены изменились на огурцы (+10,1%), помидоры (+4,1%), белокочанную капусту (+2,9%), куриные яйца (+1,8%) и куриное мясо (+1,7%), сливочное масло подорожало на 0,6%. В релизе Минэкономразвития говорится, что общий рост стоимости товаров в секторе продовольствия составил 0,80%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 3,40%.

В секторе непродовольственных товаров на 0,2% выросли цены на поливитамины. Также выросли цены на гигиенические прокладки (+0,5%), зубные щетки (+0,6%). Минэкономразвития также отмечает снижение роста цен на легковые автомобили (до 0,2%), электро- и бытовые приборы (до 0,3%). Выросли тарифы на проезд в трамвае (+2,0%) и троллейбусе (+1,1%).

Подробнее об инфляции — в материале «Ъ» «Инфляция развернула тренд».