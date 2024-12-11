Росстат сообщил о подорожании сливочного масла с начала года на 34%

Цены на сливочное масло с начала года к ноябрю выросли на 34,1%. За ноябрь сливочное масло подорожало на 5%, говорится в публикации Росстата.

Рост цен касается и других молочных продуктов: сметана подорожала на 3,5%, сливки и сыры — на 3,4%, питьевое молоко — на 3%, кисломолочные продукты — на 2,7%, творог — на 2,4% и йогурт — на 2,1%. Цены на яйца в ноябре выросли на 3%, но по сравнению с началом года они снизились на 6%. В прошлом году показатель был ниже текущего месяца на 0,8%.

В целом цены на продукты питания в России в ноябре увеличились на 2,6% по сравнению с октябрем и на 8,4% с начала года. За год индекс цен вырос на 10,2%. Эти данные не включают алкогольную продукцию, которая в ноябре подорожала на 0,4%, а с начала года — на 7,4%.

В середине октября «Руспродсоюз» сообщил, что наценка торговых сетей на сливочное масло превышает 70%. Рост цен ведомство объяснило увеличением себестоимости производства, повышением цен на импортные сырьевые материалы и наценкой торговых сетей.

23 октября вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил стабилизировать цены на сливочное масло. 28 октября Минсельхоз сообщал, что цены на этот продукт в оптовом сегменте снижаются, что должно привести к снижению цен в рознице.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «На хлеб не намазалось».