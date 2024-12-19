Глава Чувашии поручил реформировать систему школьного питания к новому учебному году

В Чувашии проведут реформу системы школьного питания после недавних инцидентов с качеством еды. Об этом заявил глава республики Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Среди ключевых изменений — передача полномочий по выбору поставщиков питания от директоров школ к муниципалитетам, введение трехлетних контрактов с организаторами питания и разработка единого меню для всех школ региона. Особое внимание будет уделено контролю за поставщиками через систему «Меркурий» и привлечению местных производителей.

«Ребенок, независимо от того, где он учится — в Шемурше, Ядрине или Чебоксарах, должен быть обеспечен питанием по единым стандартам»,— подчеркнул Николаев.

На данный момент в Чувашии горячим питанием охвачены 148 тысяч учеников в 380 школах. Учащиеся 1-4 классов получают бесплатное питание стоимостью 75 руб., с 2025 года сумма увеличится до 90 руб. Для старшеклассников завтрак стоит 45 руб., обед — 80 руб. Дополнительную поддержку получают дети из многодетных малоимущих семей, семьи участников СВО и дети с ограниченными возможностями здоровья.

В ноябре ученики школы №4 в Новочебоксарске обратились за медицинской помощью после приема пищи в школьной столовой. По данным Минздрава Чувашии, за медицинской помощью после инцидента обратились 209 человек. Причиной отравления школьников стал норовирус. Следственный комитет Чувашии возбудил уголовное дело по факту массового заболевания учеников.

В декабре 9 учеников школы в Аликовском районе обратились в медучреждения с симптомами отравления. Двух детей госпитализировали, еще семь проходят лечение амбулаторно. В последствии Следственный комитет Чувашии так же возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание.

Анар Зейналов