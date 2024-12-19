Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Чувашии поручил реформировать систему школьного питания к новому учебному году

В Чувашии проведут реформу системы школьного питания после недавних инцидентов с качеством еды. Об этом заявил глава республики Олег Николаев.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Среди ключевых изменений — передача полномочий по выбору поставщиков питания от директоров школ к муниципалитетам, введение трехлетних контрактов с организаторами питания и разработка единого меню для всех школ региона. Особое внимание будет уделено контролю за поставщиками через систему «Меркурий» и привлечению местных производителей.

«Ребенок, независимо от того, где он учится — в Шемурше, Ядрине или Чебоксарах, должен быть обеспечен питанием по единым стандартам»,— подчеркнул Николаев.

На данный момент в Чувашии горячим питанием охвачены 148 тысяч учеников в 380 школах. Учащиеся 1-4 классов получают бесплатное питание стоимостью 75 руб., с 2025 года сумма увеличится до 90 руб. Для старшеклассников завтрак стоит 45 руб., обед — 80 руб. Дополнительную поддержку получают дети из многодетных малоимущих семей, семьи участников СВО и дети с ограниченными возможностями здоровья.

В ноябре ученики школы №4 в Новочебоксарске обратились за медицинской помощью после приема пищи в школьной столовой. По данным Минздрава Чувашии, за медицинской помощью после инцидента обратились 209 человек. Причиной отравления школьников стал норовирус. Следственный комитет Чувашии возбудил уголовное дело по факту массового заболевания учеников.

В декабре 9 учеников школы в Аликовском районе обратились в медучреждения с симптомами отравления. Двух детей госпитализировали, еще семь проходят лечение амбулаторно. В последствии Следственный комитет Чувашии так же возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...