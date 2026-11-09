Восемь регионов планируют ограничить работу мигрантов в такси в 2027 году
Восемь регионов планируют почти полностью запретить доступ трудовых мигрантов к работе в такси, сообщает газета «Ведомости». Иностранцам не позволят работать таксистами в Мордовии, Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской и Еврейской автономной областях. Кроме того, в Калужской области собираются запретить мигрантам работу курьерами в службах доставки.
Указанные запреты значатся в проекте постановления правительства «Об установлении на 2027 г. допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории России отдельные виды экономической деятельности». Документ, подготовленный Минтрудом, был одобрен на Российской трехсторонней комиссии в конце октября.
Ограничения для таксистов-мигрантов в деталях отличаются от региона к региону и обосновываются тоже по-разному. Например, для Мордовии запреты мотивируют актуальной статистикой аварий с участием мигрантов. В Чувашии считают необходимым «предотвращение моноэтнических компаний в общественном транспорте». Свердловская же область опирается на статистику: среди безработных граждан региона наибольшую долю составляют квалифицированные рабочие транспорта.