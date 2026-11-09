Восемь регионов планируют ограничить работу мигрантов в такси в 2027 году

Ограничения для таксистов-мигрантов в деталях отличаются от региона к региону и обосновываются тоже по-разному. Например, для Мордовии запреты мотивируют актуальной статистикой аварий с участием мигрантов. В Чувашии считают необходимым «предотвращение моноэтнических компаний в общественном транспорте». Свердловская же область опирается на статистику: среди безработных граждан региона наибольшую долю составляют квалифицированные рабочие транспорта.