«Обман провоцировал людей поступать так же»
Анна Кулецкая — о том, почему дурной пример заразителен
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Несколько зачинщиков могут превратить целую группу в бунтарей. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society. Работа разбирает, как проступки отдельных людей могут распространяться на окружающих и приводить к массовому несоблюдению правил: от взяточничества до воровства в крупных компаниях.
В эксперименте принимали участие 750 американцев. Половина из них были сторонниками Демократической партии, другая группа — республиканской. Им показывали анимированную падающую звезду. Нужно было выбрать квадрат, в котором она светилась ярче всего, и забрать денежное вознаграждение. Но была возможность схитрить: если нажать на элемент чуть правее, можно было заработать больше.
После этих действий участникам показывали выбор другого человека. Оказалось, что обман провоцировал людей поступать так же. Особенно сильным было влияние тех, кто разделял политические взгляды с испытуемыми. После этого ученые разработали компьютерную модель, которая показала, что даже несколько человек, нарушающих правила, могут подтолкнуть к аналогичным действиям всю группу.
Однако The Guardian приводит слова другого профессора, который не участвовал в исследовании и не подтверждает такую простую теорию заражения толпы. По его словам, мы реагируем на то, кто именно нарушает правила. Например, наблюдение за массовыми беспорядками не обязательно подталкивает людей присоединиться к ним. Некоторые, напротив, могут помогать устранять последствия. Помимо прочего, ситуация была абстрактной, а за нарушение участникам эксперимента не грозило наказание. Поэтому переносить выводы прямиком в жизнь пока рано.