«Обман провоцировал людей поступать так же»

Однако The Guardian приводит слова другого профессора, который не участвовал в исследовании и не подтверждает такую простую теорию заражения толпы. По его словам, мы реагируем на то, кто именно нарушает правила. Например, наблюдение за массовыми беспорядками не обязательно подталкивает людей присоединиться к ним. Некоторые, напротив, могут помогать устранять последствия. Помимо прочего, ситуация была абстрактной, а за нарушение участникам эксперимента не грозило наказание. Поэтому переносить выводы прямиком в жизнь пока рано.