В Чувашии возбудили новое уголовное дело после отравления 9 школьников

В Чувашии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание) по факту заболевания 9 учеников Вотланской школы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

В школу выехала следственно-оперативная группа, которую возглавил руководитель Ядринского межрайонного следственного отдела Андрей Иванов. В ходе осмотра обнаружили и изъяли продукты питания, которые хранили в ненадлежащих условиях. Их направят на бактериологическое исследование.

На месте работают следователи и криминалисты. Проходят допросы свидетелей. Назначены медицинская и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы. Точную причину заболевания детей установят после проведения исследований.

В расследовании будут участвовать сотрудники Росздравнадзора по Чувашии.

Ранее сообщалось, что 9 учеников школы Аликовского района обратились в медучреждение с симптомами отравления. Двух детей госпитализировали, еще семь проходят лечение амбулаторно.

В ноябре в Чувашии 209 человек обратились в медицинские организации с симптомами отравления после обеда в школе.

Диана Соловьёва