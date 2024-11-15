Причиной отравления школьников в Новочебоксарске стал норовирус

Причиной острого кишечного заболевания у школьников в Новочебоксарске стал норовирус. Возбудитель инфекции был обнаружен у заболевших после проверки пищеблока школы №4. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Чувашской Республике.

Ситуация находится на контроле ведомства.

Следственный комитет по Чувашии возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание.

Ранее сообщалось, что более 160 человек, включая учеников и сотрудников школы, обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции.

Анар Зейналов