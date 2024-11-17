В Чувашии ситуация с норовирусом после отравлений в школе стабилизировалась

В Чувашии стабилизировалась ситуация с массовыми обращениями учеников школы № 4 в Новочебоксарске с симптомами отравления. Число заболевших составляет 209 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии.

Количество госпитализированных детей — 6 человек. У 203 пациентов, из которых 9 взрослых, заболевание протекает в легкой форме. Они проходят амбулаторное лечение.

«Всем оказана квалифицированная медицинская помощь, назначено необходимое лечение. Дети находятся под пристальным наблюдением участковых педиатров», — говорится в сообщении Минздрава республики.

Ситуация находится на контроле главы Чувашии Олега Николаева и соответствующих ведомств.

Сегодня стало известно, что в ходе расследования уголовного дела по факту массового отравления школьников Роспотребнадзор выявил ряд нарушений в деятельности организатора питания.

У заболевших диагностировали норовирус.

Диана Соловьёва