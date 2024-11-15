В Новочебоксарске 19 детей обратились к врачам после обеда в школьной столовой

Ученики школы №4 города Новочебоксарска обратились в скорую помощь после питания в столовой. Об этом сообщает пресс-служба главы Чувашской Республики Олега Николаева.

По данным Минздрава Чувашии, пострадало 20 человек, из которых 19 — дети в возрасте от 8 до 16 лет. Трое из них были госпитализированы с средней степенью тяжести, остальным назначено амбулаторное лечение. Жизни детей ничего не угрожает, они находятся под наблюдением участковых педиатров.

В пресс-службе отметили, что ситуация находится под личным контролем главы республики. Он поручил министерству образования Чувашии совместно с администрацией города и Управлением Роспотребнадзора провести необходимые мероприятия для установления причин массового обращения за медицинской помощью.

В связи с ситуацией администрация города Новочебоксарска приняла решение перевести образовательный процесс на дистанционный режим с сегодняшнего дня.

Министерство образования Чувашии также проводит служебную проверку для установления причин инцидента. Организатором питания в данной образовательной организации является АО «Чебоксарский хлебозавод №2». Итоги проверки будут представлены после получения заключения Роспотребнадзора.

Влас Северин