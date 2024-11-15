В Чувашии возбудили дело после массового заболевания школьников

Следственный комитет Чувашии возбудил уголовное дело по факту массового заболевания учеников школы № 4 в Новочебоксарске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 14 ноября 19 учеников и один педагог обратились в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие. Трое детей были госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение. Обращения продолжают поступать.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела Алексеем Журиным. Следователи и криминалисты допрашивают свидетелей, назначены медицинские и санитарно-эпидемиологические экспертизы. Следствие намерено дать правовую оценку соблюдению санитарных норм при организации питания в школе. Точная причина заболевания станет известна после завершения экспертиз.

Ранее стало известно, что учащиеся школы № 4 Новочебоксарска обратились за медицинской помощью после питания в столовой. По данным Минздрава Чувашии, пострадали 20 человек, из них 19 — дети в возрасте от 8 до 16 лет. По предварительным данным, причиной инцидента стал гастроэнтерит.

Кроме того, прокуратура выявила попытку вывоза продуктов с признаками истекшего срока годности, которые хранились в школьной столовой.

Анар Зейналов