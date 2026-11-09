МИД России: «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии осенью 2027 года

По словам дипломата, Россия выступила инициатором «Интервидения» как долгосрочного международного культурного проекта. Он основан на уважении к культурам и традиционным ценностям разных стран. «Дата и город проведения конкурса будут определены в предстоящий период»,— сказал господин Алимов.