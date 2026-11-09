МИД России: «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии осенью 2027 года
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в следующий раз пройдет в Саудовской Аравии осенью 2027 года. Об этом «РИА Новости» рассказал замминистра иностранных дел России Александр Алимов.
По словам дипломата, Россия выступила инициатором «Интервидения» как долгосрочного международного культурного проекта. Он основан на уважении к культурам и традиционным ценностям разных стран. «Дата и город проведения конкурса будут определены в предстоящий период»,— сказал господин Алимов.
После длительного перерыва конкурс впервые состоялся в 2025 году на «Live Арене» в Москве. Победил вьетнамский исполнитель Дык Фук. Россию представлял певец Shaman (Ярослав Дронов). В финале объявили, что в 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии. В конце октября источник ТАСС говорил, что «в силу комплекса обстоятельств» мероприятие пришлось перенести на год.