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В одной из школ Чувашии начали проверку после отравления 9 учеников

В Аликовском районе Чувашии госпитализировали нескольких школьников с симптомами пищевого отравления. Районная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Чувашии.

Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Минздрава республики, 4 декабря два ребенка обратились в медучреждения с признаками кишечного заболевания. Детей госпитализировали. 5 декабря с аналогичными симптомами обратились еще 7 несовершеннолетних. Они получают лечение амбулаторно и находятся под наблюдением участковых педиатров. Ситуация стоит на контроле Минздрава Чувашии.

Прокуратура Аликовского района установит причину обращения детей в медицинские учреждения и есть ли связь заболевания несовершеннолетних с посещением школы. Также будет дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию школы и организации приема пищи.

В проверке участвуют специалисты Роспотребнадзора и сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе СК Чувашии, организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).

В ноябре в Чувашии 209 человек обратились с симптомами отравления после обеда в школе Новочебоксарска. У заболевших диагностировали норовирус.

Диана Соловьёва

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