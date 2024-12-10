Радио ЦАХАЛа заявило об атаке истребителей более чем на 250 целей в Сирии

Израильские истребители нанесли удары по более чем 250 военным целям в Сирии после произошедшей в арабской республике смены власти. Об этом сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ». Источник в оборонных структурах назвал происходящее одной из крупнейших наступательных операций в истории израильских военно-воздушных сил.

Он, в частности, подтвердил информацию о том, что целями ударов стали десятки истребителей сирийской боевой авиации, зенитные ракетные системы бывшей правительственной армии, объекты для производства и хранения вооружений, а также армейские склады, на которых хранятся запасы ракет класса «земля—земля».

Вечером вчера, 9 декабря, панарабский телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким районам сирийской столицы и атаковали более 150 военных объектов по всей Сирии. Утверждалось, что атаке подверглись Центр управления радиоэлектронной борьбы и военный аэродром в районе Акраба на юго-востоке Дамаска. В свою очередь, египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» заявлял, что израильская авиация также выпустила 15 ракет по району Барза на севере столицы Сирии. В результате было разрушено несколько зданий НИИ.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции заявил, что Голанские высоты навсегда останутся частью еврейского государства. Постпред Сирии при ООН Кусей ад-Дахак призвал всемирную организацию не позволить Израилю воспользоваться ситуацией и оккупировать часть территории страны.

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования Сирии начали наступление на правительственные силы в провинциях Алеппо и Идлиб. К 7 декабря они захватили несколько крупных городов, включая Алеппо, Дейр-эз-Зор, Деръа, Хаму и Хомс. 8 декабря подразделения армии Сирии покинули Дамаск после входа оппозиционных сил в город. Башар Асад покинул пост президента и страну. Активизировались также израильские бомбардировки сирийской территории. 9 декабря армия Израиля впервые выдвинулась за пределы буферной зоны на границе с Сирией вне Голанских высот.

Подробнее — в материале «Ъ» «Падение Дамаска мобилизовало Израиль».