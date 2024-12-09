NYТ: ЦАХАЛ впервые за полвека зашел на территорию Сирии вне Голанских высот

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые более чем за полвека зашла на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Об этом написала американская газета The New York Times (NYТ), ссылаясь на двух израильских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shir Torem, Reuters Фото: Shir Torem, Reuters

«В выходные израильские сухопутные войска вышли за пределы демилитаризованной зоны... что стало их первым открытым присутствием на территории Сирии с времен войны Судного дня (в 1973 году.— "Ъ")»,— сказано в статье.

Как рассказали NYТ анонимные чиновники, израильские власти опасаются, что вооруженная сирийская оппозиция, взявшая власть в Дамаске, также может взять под контроль военные объекты недалеко от Голанских высот, чтобы затем использовать их против Израиля.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа призвала жителей пяти приграничных населенных пунктов на юге Сирии в целях безопасности не выходить на улицу. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, вчера, 8 декабря, израильские военные заняли сирийский форпост на горе Хермон после того, как армия Сирии оставила позиции в буферной зоне. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также говорил, что это сделано для обеспечения безопасности израильских поселений на Голанах.

8 декабря сирийскую столицу Дамаск заняли антиправительственные войска. Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну. ТАСС писал, что сейчас он в России, ему предоставили убежище. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти.

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