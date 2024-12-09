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Коммерсантъ FM
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NYТ: ЦАХАЛ впервые за полвека зашел на территорию Сирии вне Голанских высот

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые более чем за полвека зашла на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Об этом написала американская газета The New York Times (NYТ), ссылаясь на двух израильских чиновников.

Фото: Shir Torem, Reuters

Фото: Shir Torem, Reuters

«В выходные израильские сухопутные войска вышли за пределы демилитаризованной зоны... что стало их первым открытым присутствием на территории Сирии с времен войны Судного дня (в 1973 году.— "Ъ")»,— сказано в статье.

Как рассказали NYТ анонимные чиновники, израильские власти опасаются, что вооруженная сирийская оппозиция, взявшая власть в Дамаске, также может взять под контроль военные объекты недалеко от Голанских высот, чтобы затем использовать их против Израиля.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа призвала жителей пяти приграничных населенных пунктов на юге Сирии в целях безопасности не выходить на улицу. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, вчера, 8 декабря, израильские военные заняли сирийский форпост на горе Хермон после того, как армия Сирии оставила позиции в буферной зоне. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также говорил, что это сделано для обеспечения безопасности израильских поселений на Голанах.

8 декабря сирийскую столицу Дамаск заняли антиправительственные войска. Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну. ТАСС писал, что сейчас он в России, ему предоставили убежище. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти.

Подробнее о ситуации в арабской республике — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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