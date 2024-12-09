Арабские СМИ: Израиль ударил по авиабазам в Сирии и атаковал пригороды Дамаска

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким районам Дамаска и атаковали более 150 военных объектов по всей Сирии, сообщил телеканал «Аль-Маядин». По данным источника, атаке подверглись Центр управления радиоэлектронной борьбы и военный аэродром в районе Акраба на юго-востоке сирийской столицы. Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщил об израильском ударе по крупнейшим авиабазам Сирии, где оказались поражены десятки истребителей и вертолетов.

Израильские силы также атаковали район Барза на севере Дамаска, по которому было выпущено 15 ракет. В результате разрушено несколько зданий НИИ. По данным египетского телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», обстрел привел к значительным повреждениям.

«Аль-Маядин» также сообщил о бомбардировках научно-исследовательских центров в Джемрайе (расположен к севернее Дамаска) и Масьяфе (запад провинции Хама), а также обстреле города Хомс. Аэродром в городе Камышлы на северо-востоке страны также оказался целью ВВС Израиля. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Ранее стало известно об израильском ударе по позициям сирийской армии в Латакии, расположенной на побережье Средиземного моря. В ночь на 9 декабря катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщал о бомбардировке склада вооружений сирийской армии близ города Изра в провинции Деръа.

Армия обороны Израиля в последнее время регулярно атакует сирийские военные объекты, опасаясь возможного использования находящегося там оружия против еврейского государства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Падение Дамаска мобилизовало Израиль».