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Коммерсантъ FM
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Арабские СМИ: Израиль ударил по авиабазам в Сирии и атаковал пригороды Дамаска

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким районам Дамаска и атаковали более 150 военных объектов по всей Сирии, сообщил телеканал «Аль-Маядин». По данным источника, атаке подверглись Центр управления радиоэлектронной борьбы и военный аэродром в районе Акраба на юго-востоке сирийской столицы. Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщил об израильском ударе по крупнейшим авиабазам Сирии, где оказались поражены десятки истребителей и вертолетов.

Израильские силы также атаковали район Барза на севере Дамаска, по которому было выпущено 15 ракет. В результате разрушено несколько зданий НИИ. По данным египетского телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», обстрел привел к значительным повреждениям.

«Аль-Маядин» также сообщил о бомбардировках научно-исследовательских центров в Джемрайе (расположен к севернее Дамаска) и Масьяфе (запад провинции Хама), а также обстреле города Хомс. Аэродром в городе Камышлы на северо-востоке страны также оказался целью ВВС Израиля. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Ранее стало известно об израильском ударе по позициям сирийской армии в Латакии, расположенной на побережье Средиземного моря. В ночь на 9 декабря катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщал о бомбардировке склада вооружений сирийской армии близ города Изра в провинции Деръа.

Армия обороны Израиля в последнее время регулярно атакует сирийские военные объекты, опасаясь возможного использования находящегося там оружия против еврейского государства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Падение Дамаска мобилизовало Израиль».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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