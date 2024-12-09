Падение Дамаска мобилизовало Израиль

Израиль расширяет контроль над зоной разграничения с Сирией после падения Дамаска. В ночь на 9 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла в новые районы на нейтральной территории, чтобы, как утверждает командование, воспрепятствовать появлению «террористической инфраструктуры». Вместе с тем, как пояснил «Ъ» советник канцелярии премьера Израиля Дмитрий Гендельман, в текущих обстоятельствах еврейское государство готово продолжить политику гуманитарной и медицинской помощи нуждающимся сирийцам. Такая программа была активна в 2016–2018 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильские военные патрулируют местность в районе горы Хермон в Сирии (9 декабря 2024 года)

Фото: Israel Defense Forces, Reuters Израильские военные патрулируют местность в районе горы Хермон в Сирии (9 декабря 2024 года)

Фото: Israel Defense Forces, Reuters

Власти Израиля создают дополнительный пояс безопасности в районе зоны разграничения с Сирией, параметры которой были согласованы двумя странами в 1974 году. Как проинформировала канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, еврейское государство намерено продолжить уничтожение стратегического и тяжелого вооружения, которым обладала на сирийской территории шиитская группировка «Хезболла», а также «пресекать любые попытки возобновления поставок оружия из Ирана в Ливан».

О том, что в ночь на 9 декабря силы ЦАХАЛа захватили дополнительные позиции в буферной зоне (ее изначальная площадь с сирийской стороны составляет 235 кв км), проинформировал министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он распорядился принять срочные меры для создания зоны, свободной от «террористической инфраструктуры». Как дают понять источники The Times of Israel, в эти дни авиация ЦАХАЛа пытается уничтожить в Сирии «стратегическое оружие», которое может попасть в руки враждебных сил.

Как заявил «Ъ» Дмитрий Гендельман, еврейское государство внимательно наблюдает за развитием событий в Сирии и готово к любым поворотам.

«Израиль протягивает руку мира друзам, курдам, христианам и мусульманам, всем тем, кто готов жить в мире с нашей страной, и продолжит политику гуманитарной и медицинской помощи тем, кто в этом нуждается»,— подчеркнул собеседник «Ъ». Он напомнил, что подобные инициативы имели место в прошлом, когда израильская сторона оказывала помощь тысячам сирийцев, пострадавшим от гражданской войны.

Накануне, после того как антиправительственные силы в Сирии взяли Дамаск, господин Нетаньяху посетил границу с Арабской Республикой и заявил, что смещение президента Башара Асада «открывает новые, очень важные возможности» для Израиля. По его словам, приоритетом еврейского государства остается защита границы. Соглашение о разграничении между двумя странами, подписанное в 1974 году, рухнуло, подчеркнул глава правительства. Причиной стало то, что правительственная Сирийская арабская армия (САА) оставила свои посты.

В выходные части ЦАХАЛа впервые вышли за пределы нейтральной зоны, впервые со времени войны Судного дня 1973 года оказавшись на сирийской территории, утверждает газета The New York Times.

Еще в ноябре агентство AP со ссылкой на спутниковые снимки отмечало, что инженерные войска ЦАХАЛа ведут активное строительство в буферной зоне. Тогда речь шла о защитных укреплениях и строительстве магистрали вдоль линии «альфа» — международно признанной полосы, которая делит Голанские высоты на две части. Тогда активизация ЦАХАЛа совпала с горячей фазой израильской операции «Стрелы севера», проводившейся с 23 сентября по 27 ноября 2024 года в южном Ливане.

Как пояснил в своем выступлении господин Нетаньяху, Израиль намерен возобновить прежнюю «политику добрососедства», которая предполагала, что проживавшим на юге сирийцам должна оказываться широкая медицинская и гуманитарная помощь.

Операция «Добрососедство» — начатая в 2016 году ЦАХАЛом гуманитарная миссия для жителей районов Сирии, примыкающих к израильской границе. В рамках этой программы еврейское государство предоставляло анклавам, находившимся на тот момент вне контроля правительства, медикаменты, медоборудование, провизию, а также топливо и электрогенераторы. Активная фаза миссии продлилась до августа 2018 года — того момента, когда южные районы Арабской Республики вернулись при международном посредничестве под контроль САА, а воевавшие там повстанцы пошли на примирение с Дамаском при условии амнистии.

Некоторые израильские исследователи считали, что помощь еврейского государства южанам носила не только гуманитарный характер. Научная сотрудница «Форума регионального мышления» Елизавета Цуркова, захваченная в прошлом году в Багдаде иракскими боевиками, выпустила шесть лет назад громкое исследование на базе многочисленных интервью с членами южных фракций сирийской оппозиции. В своем отчете госпожа Цуркова пришла к выводу, что израильская сторона в 2017 году открыла военную линии помощи для формирований, связанных со Свободной сирийской армией — умеренным альянсом оппозиционных группировок.

«Эта помощь поступала в виде оружия, боеприпасов и денег для покупки оружия на черном рынке»,— рассказывала израильская исследовательница в статье для американского журнала War on the Rocks. Такая помощь, по замыслу Израиля, должна была противодействовать присутствию на границе проиранских формирований, объясняла госпожа Цуркова.

Нил Кербелов