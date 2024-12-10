Глава Приднестровья ввел режим ЧП в экономике из-за риска остановки транзита газа

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного положения в экономической сфере на фоне угрозы прекращения транзита российского газа через Украину. Соответствующий указ размещен на сайте главы Приднестровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский

Фото: Дмитрий Дору, Коммерсантъ Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский

Фото: Дмитрий Дору, Коммерсантъ

В документе сказано, что особый правовой режим вводится сроком на один месяц. На это время в непризнанной республике могут ограничиваться права на частную собственность и на труд. Господин Красносельский также распорядился представить дорожную карту по рационализации потребления природного газа и запретить экспорт энергоресурсов.

Ранее зампред правительства Молдавии Олег Серебрян заявлял, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье станет для Молдавии не просто кризисом, а гуманитарной катастрофой.

В октябре 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт на поставку 3,3 млрд куб. м газа в год. В конце 2022 года российская компания вдвое сократила поставки в Молдавию, аргументируя это блокировкой украинской стороной одной из двух точек входа в экспортный газопровод.

Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявлял, что по условиям контракта «Газпром» «обязан доставить газ к границам республики по альтернативному маршруту» и покрыть дополнительные расходы. При этом он называл долг республики перед холдингом «несуществующим».

До этого министр энергетики Молдавии Виктор Парликов признал, что Кишинев просрочил обязательства по урегулированию долга, но обвинил «Газпром» в нарушении обязательств по объемам поставок. Он был отправлен в отставку 5 декабря на фоне роста цен на газ и кризисной ситуации в энергетике.

Российско-молдавские переговоры в Санкт-Петербурге прошли 25 ноября. Как выяснил «Ъ», «Газпром» готов продолжить поставки газа в непризнанную ПМР на уровне 2 млрд куб. м в год после 1 января 2025 года, когда истечет транзитный контракт с Украиной. На встрече обсуждался новый маршрут поставок — через Турцию.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украину обходят переговорами».