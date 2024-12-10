Глава Приднестровья ввел режим ЧП в экономике из-за риска остановки транзита газа
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного положения в экономической сфере на фоне угрозы прекращения транзита российского газа через Украину. Соответствующий указ размещен на сайте главы Приднестровья.
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Фото: Дмитрий Дору, Коммерсантъ
В документе сказано, что особый правовой режим вводится сроком на один месяц. На это время в непризнанной республике могут ограничиваться права на частную собственность и на труд. Господин Красносельский также распорядился представить дорожную карту по рационализации потребления природного газа и запретить экспорт энергоресурсов.
Ранее зампред правительства Молдавии Олег Серебрян заявлял, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье станет для Молдавии не просто кризисом, а гуманитарной катастрофой.
В октябре 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт на поставку 3,3 млрд куб. м газа в год. В конце 2022 года российская компания вдвое сократила поставки в Молдавию, аргументируя это блокировкой украинской стороной одной из двух точек входа в экспортный газопровод.
Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявлял, что по условиям контракта «Газпром» «обязан доставить газ к границам республики по альтернативному маршруту» и покрыть дополнительные расходы. При этом он называл долг республики перед холдингом «несуществующим».
До этого министр энергетики Молдавии Виктор Парликов признал, что Кишинев просрочил обязательства по урегулированию долга, но обвинил «Газпром» в нарушении обязательств по объемам поставок. Он был отправлен в отставку 5 декабря на фоне роста цен на газ и кризисной ситуации в энергетике.
Российско-молдавские переговоры в Санкт-Петербурге прошли 25 ноября. Как выяснил «Ъ», «Газпром» готов продолжить поставки газа в непризнанную ПМР на уровне 2 млрд куб. м в год после 1 января 2025 года, когда истечет транзитный контракт с Украиной. На встрече обсуждался новый маршрут поставок — через Турцию.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украину обходят переговорами».