В Индии освободили лидера «Партии тараканов» и его соратников
11.10.2026, 13:16
Индийский суд постановил освободить основателя Тараканьей народной партии (CJP) Абджихита Дипке и двух его соратников, задержанных накануне в Дели. Об этом сообщает Reuters.
По словам представителя партии, условием освобождения стало обязательство не нарушать общественный порядок в течение года. Лидера CJP и его соратников задержали накануне масштабной акции протеста по всей стране. В субботу, 10 октября, полиция задержала более 2 тыс. человек, пытаясь предотвратить митинг с требованием отставки главы избирательной комиссии.
Протесты в Индии начались после того, как избирательная комиссия убрала из списков избирателей около 130 млн имен. Одним из главных организаторов митингов стало движение CJP. Бывший политконсультант Абджихит Дипке основал его весной 2026 года после того, как председатель Верховного суда страны Сурья Канта сравнил часть безработной молодежи с «тараканами».