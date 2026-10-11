В Индии освободили лидера «Партии тараканов» и его соратников

Протесты в Индии начались после того, как избирательная комиссия убрала из списков избирателей около 130 млн имен. Одним из главных организаторов митингов стало движение CJP. Бывший политконсультант Абджихит Дипке основал его весной 2026 года после того, как председатель Верховного суда страны Сурья Канта сравнил часть безработной молодежи с «тараканами».