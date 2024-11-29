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Коммерсантъ FM
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Премьер Молдавии Речан назвал задолженность перед «Газпромом» «несуществующей»

В Молдавии заявили об отказе выплачивать долг «Газпрому» в размере $709 млн. Премьер-министр страны Дорин Речан утверждает, что задолженности перед российским холдингом «не существует».

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«"Газпром" пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность»,— заявил господин Речан в интервью телеканалу Moldova 1 (цитата по ТАСС).

Руководство «Газпрома» согласилось продлить контракт на поставку газа в Молдавию на пять лет при условии погашения долга и своевременных платежей. Это решение было принято в октябре 2021 года.

На переговорах молдавская сторона настояла на международном аудите долга, который числится на балансе компании «Молдовагаз». Молдавия обязалась представить результаты аудита к 1 мая 2022 года. Однако в сентябре 2023 года правительство Молдавии предложило выплатить «Газпрому» $8,6 млн и списать остальную часть долга.

Обсуждение проблемы активизировали на фоне намерения Украины прекратить транзит российского газа по своей территории. Ранее Дорин Речан заявлял, что, по условиям контракта «Газпром» «обязан доставить газ к границам республики по альтернативному маршруту» и покрыть дополнительные расходы. До этого министр энергетики Молдавии Виктор Парликов признал, что Кишинев просрочил обязательства по урегулированию долга, но обвинил «Газпром» в нарушении обязательств по объемам поставок.

Очередной раунд российско-молдавских переговоров прошел в Санкт-Петербурге 25 ноября. Как выяснил «Ъ», «Газпром» готов продолжить поставки газа в непризнанное Приднестровье на уровне 2 млрд куб. м в год после 1 января 2025 года, когда истечет транзитный контракт с Украиной. На встрече обсуждался новый маршрут поставок — через Турцию.

Подробности — в материале «Ъ» «Украину обходят переговорами».

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