Кравцов: Минпросвещения обновит рабочие программы по ключевым предметам
11.10.2026, 13:13
Министерство просвещения России обновляет рабочие программы по ключевым предметам для учебных планов 10—11-х классов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Министр подчеркнул, что утвержденный федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для среднего общего образования обеспечивает единство образовательного пространства страны и равные возможности для получения качественного образования на завершающем этапе школьного обучения. В соответствии с этим стандартом обновляются программы по базовому и углубленному уровням изучения предметов.
Среди нововведений — введение примеров учебных планов базового уровня, в том числе с изучением родных языков. Школы смогут создавать внутри профильных классов и групп дополнительные направления, такие как физико-математические, химико-биологические и инженерно-технологические.
Пересмотрено содержание таких предметов, как «Русский язык», «Литература», «География» (базовый уровень), «Математика» и «Информатика» (базовый и углубленный уровни), «Физика», «Химия», «Биология» (базовый и углубленный уровни), а также «Основы безопасности и защиты Родины». Кроме того, уточнен пример учебного плана универсального профиля, включая распределение часов на физическую культуру.
Нововведения будут действовать с 1 сентября 2027 года и применяться при приеме на обучение по программам среднего общего образования с 2027/28 учебного года. Министр отметил, что эти изменения сделают систему обучения более гибкой и современной, соответствующей требованиям ФГОС и интересам школьников.