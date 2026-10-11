Кравцов: Минпросвещения обновит рабочие программы по ключевым предметам

Нововведения будут действовать с 1 сентября 2027 года и применяться при приеме на обучение по программам среднего общего образования с 2027/28 учебного года. Министр отметил, что эти изменения сделают систему обучения более гибкой и современной, соответствующей требованиям ФГОС и интересам школьников.